Jogo Flamengo x Corinthians AO VIVO online pelo Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

INCIDENCIAS: Jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017, a ser disputado na Ilha do Urubu, no Rio de Janeiro.

Olá ao amigo e à amiga sintonizados na VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora, tudo de Flamengo x Corinthians ao vivo, pela 36ª rodada do Brasileirão 2017. Fique conosco! No turno, Corinthians e Flamengo empataram em 1 a 1 em Itaquera. Jô abriu o placar para os anfitriões, enquanto o zagueiro Réver decretou a igualdade. O jogo ficou marcado por um incrível erro do bandeira Pablo Almeida da Costa, que anulou um gol de Jô no início da partida, quanto o atacante tinha 3,3 metros de condição de jogo. Dono da melhor campanha como visitante (nove vitórias, quatro empates e quatro derrotas), o Timão almeja fazer mais uma vítima. O principal interessado nesse jogo é o centroavante Jô, artilheiro do campeonato com 18 gols. O "Filho de Itaquera" disputa um duelo particular com Henrique Dourado, artilheiro do Fluminense com 17 tentos marcados. Ambos perseguem o título de artilheiro do campeonato. Atletas relacionados

Goleiros: Cássio e Caíque França

Laterais: Fagner, Moisés e Léo Príncipe

Zagueiros: Balbuena, Léo Santos, Pablo e Pedro Henrique

Volantes: Camacho, Fellipe Bastos, Gabriel, Marciel, Paulo Roberto e Maycon

Meias: Danilo, Giovanni Augusto, Marquinhos Gabriel, Pedrinho e Rodrigo Figueiredo

Atacantes: Jô, Kazim e Romero O técnico Fábio Carille relacionou 23 atletas para o duelo contra o Flamengo. Os meias Jadson e Rodriguinho, além do lateral-esquerdo Guilherme Arana, poupados, não viajam com a delegação para o Rio. Outro desfalque será o atacante Clayson, suspenso. Campeão antecipado, o único adversário que o Corinthians não derrotou foi o Flamengo. No primeiro turno, empate em 1 a 1 em Itaquera. Caso vença neste domingo, o Timão repetirá o feito do Cruzeiro em 2013, que derrotou todos os adversários do campeonato pelo menos uma vez.

Foto: Miguel Schincariol|AFP|Getty Images

Com ingressos a preços mais acessíveis, o Flamengo espera um bom público para o clássico deste domingo. Mais de 10 mil ingressos foram vendidos antecipadamente. A diretoria corinthiana comprou as 750 entradas destinadas aos torcedores alvinegros.

Se como visitante o Mais Querido tem decepcionado (quatro vitórias, cinco empates e nove derrotas, com 31,4% de aproveitamento), o mesmo não se pode dizer quando atua no Rio de Janeiro. Em seus domínios, o Flamengo tem a sétima melhor campanha no campeonato (nove vitórias, seis empates e duas derrotas).

Com isso, a provável escalação do Flamengo é: Diego Alves, Pará, Rhodolfo, Juan e Trauco; Cuéllar, William Arão e Diego; Éverton Ribeiro, Geuvânio e Felipe Vizeu.

O zagueiro Réver já iniciou o seu processo de transição para o campo após ter sofrido uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo.

Dentro de campo, o técnico Reinaldo Rueda terá muitos problemas para armar a equipe para o confronto contra deste domingo. Além de Guerrero, suspenso pela Fifa, e dos jogadores que estão no departamento médico (Everton e Berrío), o colombiano não contará com Lucas Paquetá, Vinicius Junior e Renê, suspensos.

(Foto: Gilvan de Souza/ Flamengo)

Além de jogadores, dirigentes rubro-negros vêm sendo constantemente cobrados pelo desempenho ruim da equipe no maior campeonato do país. Na última sexta-feira (17), o diretor executivo Rodrigo Caetano concedeu entrevista coletiva, admitindo o desapontamento pela campanha ruim do Mais Querido. "Sempre que se fez necessário em momentos ruins venho para tirar dúvidas e explicar as coisas. Falo em nome de todos, do departamento de futebol, da nossa frustração dos resultados, ninguém está minimamente confortável com a situação", afirmou.

Vindo de duas derrotas seguidas fora de casa (2x0 Palmeiras, 1x0 Coritiba), o Flamengo está cada vez mais pressionado. Os maus resultados levaram torcedores a protestarem em frente ao Centro de Treinamento Ninho do Urubu, na última quarta (15), dia do aniversário de 122 anos do clube.

Flamengo e Corinthians vivem dois extremos na competição. Enquanto o time paulista sagrou-se heptacampeão brasileiro na última quarta-feira (15), ao vencer o Fluminense por 3 a 1 em Itaquera, o carioca sequer tem vaga na Libertadores assegurada. Os times estão separados por 21 pontos na tabela (1º x 7º).

Seja bem-vindo, torcedor que navega pela Vavel Brasil! Vamos acompanhar a partida entre Flamengo x Corinthians ao vivo pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece nesse domingo (19) às 17h (de Brasília), na Ilha do Urubu, no Rio de Janeiro.