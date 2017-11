Com fratura confirmada, Diego Alves será substituído na lista de inscritos da Sul-Americana

(Foto: Staff Images / Flamengo)

O goleiro Diego Alves, do Flamengo, sofreu uma grave lesão na clavícula durante o jogo dessa quinta (23), na vitória contra o Junior Barranquila-COL, por 2 a 1, pelo primeiro jogo da semi-final da Copa Sul Americana, no Maracanã, e desfalca o clube por no mínimo seis semanas. Diego foi substituído no jogo por Alex Muralha e, enquanto o jogo ainda estava em andamento, saiu em carro particular para realizar exames.

A lesão aconteceu após um choque com Gonzáles, aos 19 minutos do primeiro tempo. Após a confirmação do problema médico pelo clube, Diego Alves não deve mais atuar em 2017. Com isso, o arqueiro não estará à disposição de Reinaldo Rueda para a segunda partida da semifinal; caso o clube se classifique, o camisa 1 também não poderá jogar as finais.

O Flamengo tem três goleiros inscritos na competição: Diego Alves, Muralha e Thiago; entretanto, agora dois destes três zagueiros estão lesionados. O artigo 10.8 do regulamento da Sul-Americana garante que um jogador pode ser substituído a qualquer momento caso o clube comprove lesão grave.

Com a aprovação da Conmebol, o Flamengo deverá inscrever outro jogador no lugar de Diego Alves. O goleiro Gabriel Baptista é o nome cotado para a vaga. O clube se movimenta nos bastidores para tentar inscrevê-lo antes do jogo de volta da semifinal, na próxima quinta (23).

Gabriel tem apenas 19 anos e é das categorias de base do Flamengo. O arqueiro nunca atuou em uma partida pelo time profissional, e esteve apenas no banco de reservas em jogos da Copa do Brasil, enquanto Muralha era titular e Tiago havia se lesionado - Diego Alves não estava inscrito na competição nacional.