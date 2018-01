Flamengo recebe Audax pelas oitavas da Copa São Paulo de Futebol Júnior

(Foto: Staff Images/ Flamengo)

Após 164 equipes começarem no torneio, a Copa São Paulo de Futebol Júnior define, aos poucos, seus principais concorrentes ao título. Com 16 clubes restantes, a disputa das oitavas de final segue nesta terça-feira (16). Na Arena Barueri, o Flamengo enfrentará o Audax, às 17h.

Flamengo e Audax passaram em primeiro em seus respectivos grupos. Na segunda fase, a equipe carioca eliminou o Elosport-SP, enquanto os paulistas passaram pelo Real-DF. Na terceira fase, o Rubro-Negro passou pelo Coritiba, ao passo que o Audax ganhou do Atlético-MG nos pênaltis.

Maurício Souza perde mais um jogador para os profissionais do Flamengo

Antes do início da Copa São Paulo, o técnico Maurício Souza já não poderia contar com os principais jogadores da categoria (Jean Lucas, Vinicius Júnior, Lincoln, entre outros), por estarem cedidos aos profissionais do Flamengo. Mas a situação que já era complicada, só piorou desde então.

Depois da partida contra o Oeste, pela última rodada da fase de grupos da competição, o técnico Paulo César Carpegiani chamou seis jogadores para jogar a estreia do Campeonato Carioca, contra o Volta Redonda. São eles: Hugo Sousa, Michael, Pepê, Wendel, Lucas Silva e Patrick. E com apenas sete reservas, o Flamengo de Maurício Souza avançou contra o Elosport e o Coritiba.

Para o duelo contra o Osasco Audax, o treinador perdeu mais um jogador: o lateral-esquerdo Ramon foi chamado para os profissionais após Michael não se recuperar de dores na região lombar. Em seu lugar, deverá jogar Pablo Maldini, originalmente do sub-17, que inclusive também chegou a treinar no time de cima em 2017.

A provável escalação do Flamengo para as oitavas da Copinha é: Yago Darub; Wesley, Matheus Dantas, Bernardo e Pablo Maldini; Théo, Hugo Moura e Luiz Henrique; Yuri, Bill e Vitor Gabriel.

Invicto na Copinha, Audax quer fazer história

Pelo lado do Audax, a campanha até aqui é histórica. Começando a Copinha no Grupo 23, em Osasco, venceu o Rio Branco-ES por 1 a 0, goleou o União Barbarense-SP por 4 a 1, e por fim ganhou também do Atlético-MG por 1 a 0, se garantindo em primeiro no grupo e com 100% de aproveitamento.

Na segunda fase, ainda em casa, o duelo foi contra o Real-DF, e mais uma vez, a equipe paulista goleou por 4 a 1. Na fase seguinte, novamente um duelo contra o Galo. Até os 30 minutos da segunda etapa, a equipe mineira ganhava por 2 a 0, mas em 10 minutos, o Audax empatou e levou para a disputa por pênaltis. Na marca da cal, melhor para os donos da casa que ganharam por 4 a 1.

O artilheiro da equipe é o atacante Henry Miamoto, com 3 gols marcados, mesmo sendo reserva. O técnico Leandro Mehlich revelou que o segredo para eliminar o Atlético-MG na fase anterior, foi manter a calma.

"Não adianta ficar nervoso, porque isso prejudicar na tomada de decisão. Falei para eles (os atletas) que o gol acabaria saindo porque as chances continuavam sendo criadas. E os gols saíram em jogadas treinadas, pensadas, que é o fruto do trabalho deles mesmo", ressaltou Mehlich.

Leandro deverá mandar a campo o seguinte time do Audax: Henrique Cucato; Anderson, Lucas, Sabino e Kevin; Marquinhos, Cajuru, Jefinho e Willian Santos; Rafael Menezes e Vinícius Balotelli.