Flamengo vence Audax-SP e garante classificação para as quartas da Copinha

Classificado! Com gol de Bill, Flamengo vence Audax-SP por 1 a 0 e avança às quartas-de-finais da Copa São Paulo de Futebol Junior. O rubro-negro espera o vencedor de Corinthians x Avaí. Caso pegue o Corinthians, o jogo terá um gosto de revanche para o Fla, que foi eliminado nos pênaltis para o time paulista na Copinha de 2017.

Pressão constante e vantagem ao intervalo

O primeiro tempo foi basicamente um ataque contra defesa. O Flamengo explorou de forma constante o lado esquerdo da defesa do Audax e levou vantagem na maioria das chances criadas. Aos 27 minutos, Bill recebeu lançamento na ponta-direita, carregou para o meio e disparou um belo chute no ângulo do goleiro do time paulista, que até tocou na bola, mas sem sucesso. O gol trouxe uma tranquilidade para os cariocas e colocou pressão no Audax, que precisou mudar a estratégia para a segunda etapa.

Foto: Staff Images/Flamengo

Audax pressiona mas Fla segura classificação

Atrás no placar, a equipe paulista buscou o gol de empate à todo custo para se manter vivo na competição. Criaram boas oportunidades, mas pecaram no último passe e nas finalizações. No terço final de partida, a equipe carioca foi encurralada no seu campo defensivo pela pressão do Audax, e sem conseguir sair para contra-atacar, estacionou o ônibus na grande área. A estratégia deu certo e a vaga nas quartas ficou com o Rubro-Negro.