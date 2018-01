Primeiro reforço de 2018, Marlos Moreno é registrado no BID e já pode estrear pelo Flamengo

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Saiu nesta segunda-feira (22) o registro de Marlos Moreno no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF. O atacante colombiano - que é o único reforço do Flamengo até o momento para 2018 -, já havia aparecido no BIRA da Ferj na sexta (19), mas restava o documento de transferência internacional para sua regularização.

(Foto: Reprodução)

Os direitos de Marlos pertencem ao Manchester City: o colombiano foi comprado pelo clube inglês por 10 milhões de euros em junho de 2016. O atacante colombiano foi cedido por empréstimo ao Rubro-Negro até 31 de dezembro de 2018.

Com o registro no BID, o novo camisa 17 da Gávea já está liberado para estrear com a camisa rubro-negra. Resta a Paulo César Carpegiani e à comissão técnica decidir se Marlos Moreno entrará em campo já nesta quarta (24) - o Flamengo encara o Bangu às 19h30, na Ilha do Urubu, pelo Campeonato Carioca.