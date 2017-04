Aylon confessa simulação em pênalti contra Fluminense: "A gente precisava da vitória"

Aylon diz ter sido tocado em lance de pênalti, mas confessa: "Eu me joguei, a gente precisa da vitória"

Na partida de ida válida pela quarta fase da Copa do Brasil, o Goiás venceu o Fluminense em casa por 2 a 1. Marcos Jr abriu o placar para o tricolor e os alviverdes viraram o placar com gols de Jean Carlos e Leo Gamalho, de pênalti. A partida envolveu diversas polêmicas, com direito a duas expulsões.

Ainda quando o jogo estava empatado em 1 a 1, o atacante Aylon, na área, foi ao chão, e o árbitro marcou pênalti de Renato Chaves. No final da partida, o zagueiro tricolor acusou o adversário de se jogar em campo. Ainda no gramado, Aylon foi questionado sobre o ocorrido e confessou ter valorizado o contato.

“Ali é um lance rápido. Eu dominei a bola e sabia que ele ia vir para dividir. Ele até parou e tirou o pé, mas tocou e bateu na minha panturrilha, na minha canela. Eu me joguei, a gente precisa da vitória, graças a Deus o juiz deu (o pênalti)”, disse o atleta em entrevista ao canal SporTV.

Com a vitória por 2 a 1, o Goiás terá a vantagem do empate no jogo de volta. Para o Fluminense se classificar, basta uma vitória por placar mínimo. O confronto decisivo está marcado para o próximo dia 19, às 21h45, no Maracanã.