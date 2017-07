Abel fica em cima do muro após empate: "Bom resultado, desempenho mais ou menos"

Foto: Nelson Perez/Fluminense FC

Neste domingo (25), o Fluminense empatou com o São Paulo em pleno Morumbi. O resultado foi tido como bom pelo treinador Abel Braga que reclamou da postura do time tricolor após empatar a partida e reconheceu ter se precipitado ao colocar Wellington Silva em campo, já no final da partida.

"Resultado bom, desempenho mais ou menos. Mas, dentro de uma projeção que fizemos. Está dentro do esperado. A única que não agradou foi um recuo depois do gol. É incrível a liberdade que demos pro Thiago Mendes no segundo tempo" - afirmou Abel comentando o resultado.

Foto: Nelson Perez/Fluminense FC

Quando questionado sobre algumas alterações feitas no decorrer do jogo, Abel afirmou: "Com o Calazans foi cãibra. Wendel estava com cãibra e com tornozelo doendo um pouquinho. Talvez o lindo gol que ele fez, com um chute forte, tenha contribuído, mas não vai ser problema." - concluiu Abel tranquilizando o torcedor.

Das alterações feitas a mais questionada foi a entrada de Wellington Silva no segundo tempo. O jogador, recém recuperado de lesão, pouco contribui para a equipe. Abel assumiu o erro: "Acho que me precipitei, ele ainda não está 100%, falta ritmo. Por isso que temos jogo-treino marcado. Não tem o ritmo ideal, está provado. Quinta-feira nós vamos ver, vamos analisar o adversário" - declarou.

No meio de semana o Fluminense terá importante confronto pela Copa Sul-Americana. O treinador comentou sobre algumas mudanças no time que estará em campo. "Vamos fazer alguma coisa. O Mascarenhas não está inscrito, o Norton vai ficar, tem o Alessandro. Tem o Marlon Freitas, é quase certo que ele vai entrar. Mas, estou sem volante, se perco o Jeferson fica uma situação complicada" - afirmou.

Com a vitória, o Fluminense se mantém na primeira página da classificação. O tricolor das laranjeiras retornará à campo já na quinta-feira quando enfrentará a Universidad Católica do Equador em duelo válido pela Copa Sul-Americana. A partida será disputada no Maracanã.