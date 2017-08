Jogo Fluminense x Atlético-GO AO VIVO hoje

Nome de Abel Braga é anunciado no telão e Maracanã explode. Treinador tem seu nome muito ovacionado pelos torcedores.

Até o momento cerca de 15 mil tricolores já acessaram o estádio Maracanã.

Homenagens por parte da torcida ao técnico Abel Braga já começaram: "Guerreiro, guerreiro, guerreiro... Abelão guerreiro"

ARBITRAGEM: Paulo Roberto Alves Júnior apita, auxiliado por Bruno Boschilia e Victor Hugo Imazu dos Santos.

BANCO GOIANO: Marcos, Jonathan, Eduardo, Marcão, Everton, Breno Lopes, Diego Rosa, Luiz Fernando, João Pedro.

BANCO TRICOLOR: Marcos Felipe, Cavalieri, Frazan, Léo, Robert, Peu, Matheus Alessandro, Pedro, Marcos Jr, Ibañez.

ATLÉTICO-GO ESCALADO: Felipe; André Castro, Roger Carvalho, Gilvan e Bruno Pacheco; Silva, Paulinho, Andrigo, Jorginho e Niltinho; Walter.

FLUMINENSE ESCALADO: Júlio César; Norton, Henrique, R.Chaves, Marlon; Marlon Freitas, Wendel, Scarpa, Calazans; Wellington, Dourado.

Entre os pendurados do Atlético-GO estão: André Castro, Andrigo, Gilvan, Luiz Fernando e Marcão.

Mesmo com a derrota diante do Grêmio, o treinador João Paulo Sanches quer manter o bom volume de jogo apresentado contra os gaúchos na 18ª rodada. O técnico quer que sua equipe busque o jogo e crie inúmeras chances para quem sabe surpreender o Fluminense.

Após a derrota para o Grêmio na rodada anterior, o Atlético-GO conta somente com uma alteração para o duelo desta noite. O volante Igor, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, dá lugar a Silva.

O técnico Abel Braga não conta com alguns jogadores para o duelo de hoje. Lucas cumpre suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. Orejuela está suspenso. Entre os pendurados da equipe estão: Nogueira, Douglas e Marlon Freitas.

O jogo marca o reencontro de Abel Braga com a torcida, que deve comparecer em bom número, para apoiar o treinador e o time contra o Atlético-GO.

FIQUE DE OLHO: Walter é a esperança de gol do Atlético-GO. O atacante reencontra o Fluminense após quase dois anos. Em 2015, pelo Atlético-PR, encerrou um jejum de jogos em branco e marcou o gol da vitória em pleno Maracanã.

FIQUE DE OLHO: Henrique Dourado, artilheiro do ano com 23 gols e o artilheiro do Fluminense no Brasileirão com 9 gols, é a grande esperança do ataque tricolor.

Por outro lado, o Fluminense é o sexto melhor visitante. Já o Atlético-GO, é o pior visitante com apenas um triunfo fora de casa.

O Fluminense é um dos piores mandantes do Brasileirão. Não vence jogando em casa desde 3 de junho, quando bateu o Vitória, no Maracanã, pela 4ª rodada. Desde então, foram sete jogos com mando de campo, quatro empates e três derrotas.

Na história do Campeonato Brasileiro, o Fluminense leva vantagem nos confrontos contra o Atlético-GO. Foram oito jogos, com cinco vitórias, dois empates e apenas uma derrota. O Flu fez 13 gols e sofreu sete.

O último encontro entre Fluminense e Atlético-GO foi em 2012. Na ocasião, o Flu era o líder do Brasileirão e perdeu para o Dragão por 2 a 1, que assim como esse ano era o lanterna.

O Fluminense é o 14º colocado com 22 pontos, enquanto o Atlético-GO é o lanterna com apenas 12 pontos.

Boa tarde, torcedor! Acompanhe agora o tempo real de Fluminense x Atlético-GO, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017. A bola rola às 19h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro. Siga ao vivo com a VAVEL Brasil!