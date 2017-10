Under Armour divulga prévia da nova terceira camisa do Fluminense

Nesta quinta-feira (19), a Under Armour e Fluminense apresentaram a primeira prévia da nova camisa III, que será nas cores grená e dourada. A data de lançamento, no entanto, não foi revelada, mas a tendência é que seja lançada em breve.

O preço da camisa de jogo custará R$ 349,90, enquanto a versão de torcedor, R$ 249,90. Modelos femininos e infantis possuem desconto: R$ 229,90 e R$ 199,90 respectivamente.





O Fluminense firmou contrato com a Under Armour em fevereiro desse ano, após insucesso com a canadense Dryworld. Cinco meses depois, em 21 de julho, data do aniversário do clube, a nova linha de uniformes foi apresentada. Contrato é válido até meados de 2020.