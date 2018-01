Fluminense x Mogi Mirim AO VIVO online pela Copa SP de Futebol Júnior

SEM O TÉCNICO PRINCIPAL: O principal desfalque do Fluminense nesta Copinha será o técnico Léo Percovich. O treinador uruguaio sofreu um grave acidente de carro durante uma viagem com a família na véspera do Natal. O acidente resultou na morte de duas filhas. Léo Percovich ainda se recupera de lesões e do trauma familiar. Marcelo Veiga será o substituto.







(Foto: Divulgação/Fluminense FC)

DESFALQUES: O goleiro Pedro Paulo e o zagueiro Roger Ibañez serão desfalques. Os jogadores foram convocados para participar da pré-temporada do Fluminense nos Estados Unidos. Com a dispensa dos goleiros Diego Cavalieri e Matheus Phillipe, e com as transferências dos zagueiros Henrique e Nogueira, abriu espaço no elenco principal e ambos foram chamados para completar.

DESTAQUES EM 2018: A base do Fluminense será muito utilizada na equipe principal durante 2018, então atenção nos seguintes jogadores, torcedor tricolor. Os volantes Caio e Resende, o meia Pedrinho e o atacante Ramon prometem ter um bom futuro e podem surpreender na Copinha. Fiquem de olho!







Caio Vinícius chegou ao Fluminense na metade do ano, contratado do Londrina. O volante assumiu a camisa 5 durante a Copa RS, deu mais consistência ao meio de campo e marcou contra o Flamengo no OPG. (Foto: Divulgação/Fluminense FC)

QUEM CONTINUOU: O lateral-direito Diogo, o meia Pedrinho e os atacantes Patrick e Evanilson vão disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo segundo ano consecutivo. Todos estavam na equipe que disputou a competição em 2017. Apenas o lateral chegou a ser chamado por Abel Braga para compor o elenco na equipe principal, mas não chegou a entrar em campo.

DESEMPENHO EM 2017: Depois de perder os principais jogadores para a equipe principal, o Fluminense iniciou em 2017 uma reformulação da equipe sub-20. O Tricolor terminou em segundo lugar no Grupo 27, atrás do Grêmio Osasco. Caiu na terceira fase sendo eliminado pela Juventus.







(Foto: Ale Vianna/C.A.Juventus)

DESTAQUES EM 2017: O time teve como principal destaque o volante Wendel, que subiu para o time principal e foi titular na maior parte do ano. Atualmente o jogador negocia com o Sporting-POR e sua saída é dada como certa. Outro que merece destaque é o lateral-esquerdo Mascarenhas, que ganhou oportunidade na equipe principal e até fez gol. O Fluminense emprestou o jogador para o Botafogo-SP, visando um desenvolvimento para utilizá-lo no futuro. Por fim, atacante Schultz foi emprestado para o STK Samorín, da Eslováquia, clube que tem parceria com o Tricolor, também para desenvolver.







(Foto: Ale Vianna/C.A.Juventus)

Após reformar Xerém no início da década, o Fluminense se transformou numa máquina de revelar bons jogadores. Gerson, Kenedy, Marlon e Fabinho são exemplos que foram para a Europa. Em 2012, foi vice-campeão da Copa São Paulo e teve Marcos Junior, até hoje no elenco, como destaque. Em 2015, a safra com Douglas, Marcos Calazans, Matheus Alessandro e Pedro encantou, sendo semifinalista da Copinha e campeão Brasileiro da categoria sub-20. Atualmente todos fazem parte do time principal.

Segundo maior vencedor da Copa São Paulo de Futebol Júnior com cinco títulos, o Fluminense já revelou craques como Marcelo, Thiago Silva e Fabinho, todos atualmente na Europa e na Seleção Brasileira.

Craques como Neymar deram seus primeiros passos na Copa São Paulo de Futebol Júnior, um verdadeiro celeiro de futuros craques. Dono de uma das melhores categorias de base do futebol nacional, o Fluminense sempre revelou grandes jogadores e nos últimos anos Xerém tem sido peça vital na sustentabilidade do clube.

Como de costume, os jogos da Copinha abrem a temporada do futebol nacional. Enquanto as equipes principais estão retornando de férias e iniciando a pré-temporada, as divisões de base roubam a cena e tentam ganhar uma vaga no time principal no restante da temporada.

