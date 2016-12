Vice do Inter celebra contratação de Roberson: "Tem tudo para somar"

(Foto: Reprodução/Internacional)

Roberto Melo, vice de futebol do Internacional, comentou sobre a contratação do primeiro reforço para o ano de 2017. A próxima temporada não será fácil, é necessário jogadores capazes de aguentarem a pressão e as dificuldades que certamente virão; sejam comprometidos e apresentem um futebol que não foi visto em 2016, o que levou o Colorado a queda inédita para a segunda divisão.



Buscando conter seus investimentos para o próximo ano, o clube atendeu ao pedido do técnico Carlos Zago e fechou com o atacante Roberson, do Juventude, que é visto com bastante otimismo e confiança pelo próprio treinador e pela direção.



"O Roberson tem a confiança do treinador, fez um grande Brasileirão na Série C, foi trabalhado, pesquisado, e tem tudo para somar", destacou o dirigente.



Sem dar muitos detalhes sobre novos reforços, para o vice de futebol do Inter, as grandes contratações do clube não geraram os resultados esperados, e ressalta ainda a importância no comprometimento dos jogadores que jogam pelo clube.



"Todas as chamadas grandes contratações, milionárias, que deixaram o clube em situação ruim, não deram grandes resultados. Para o dirigente é fácil anunciar um grande nome que gera um grande custo, mas que muitas vezes não dá resultado. (...) Não queremos jogador que venha aqui apenas para cumprir contrato."



O jogador Nico López, que deve ser a grande aposta colorada para a próxima temporada, ganhou elogios de Melo: "O Nico López fica, é um grande jogador. O Zago já trabalhou com o Nico na Roma e ele vai nos ajudar muito no ano que vem", finalizou.