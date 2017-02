D'Alessandro iguala marca histórica de Fernandão no gol feito diante do Caxias

(Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Quando o assunto é idolatria no Internacional, a quantidade de jogadores que marcaram época e são lembrados, não é pequena. Por vezes, um certo "conflito" de gerações ocorre para nomear o maior jogador da história do clube, mas sempre três nomes são lembrados.

Há quem diga que Paulo Roberto Falcão, presente nos únicos três títulos brasileiros do Colorado e personagem em outras lindas histórias alvirrubra – tal como a foto que Falcão está presente na construtação do estádio Beira-Rio -, lidere a lista. Fernandão, sem dúvidas foi responsável por uma mudança de patamar do clube e não por menos é digno de uma estátua no pátio do Beira-Rio. Destes nomes mais citados, o terceiro é o de D'Alessandro.

Na história mais recente e não menos importante, o argetino é consolidado como um dos maiores jogadores do clube. Adorado por crianças, jovens, adultos e até mesmo por aqueles mais velhos que tiveram a oportunidade de assistir Falcão deslifar pelo gramado do Beira-Rio, vêem a paixão que o camisa 10 tem em vestir e honrar a camisa colorada.

D'Alessandro já atingiu este nível de idolatria e tem a oportunidade de continuar escrevendo a sua história. Na noite deste sábado (11), o argentino escreveu mais um capítulo. No empate contra o Caxias, em 1 a 1, no Beira-Rio, ao marcar seu primeiro gol no retorno ao Inter depois de um ano fora, o capitão chegou ao 77º pelo clube gaúcho e igualou a marca de ninguém menos que Fernandão entre os 20 maiores artilheiros da história.

No atual elenco, o gringo é de forma disparada, o maior artilheiro. O atleta mais próximo da lista é Eduardo Sasha, com 29 tentos marcados, seguido por Valdívia com 26. O próximo desafio de D'Ale é ultrapassar Alex, que rescindiu contrato com o clube no início do ano e ocupa a 17ª posição com 79 gols. Para isso, a primeira chance será contra o Princesa de Solimões, na próxima quarta-feira (15), pela Copa do Brasil.