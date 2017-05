Federação confirma e final do Campeonato Gaúcho será no estádio Centenário

Foto: Divulgação / Caxias / CP

O Novo Hamburgo bem que tentou, porém, a segunda partida da final do Campeonato Gaúcho entre Internacional e Novo Hamburgo será no estádio Centenário, em Caxias do Sul. Após reunião na sede da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), que ocorreu na tarde desta terça-feira (02), entre membros da federação e a diretoria do Noia, ficou definido que o Estádio do Vale não teria condições de receber a segunda partida da final. O Corpo de Bombeiros apontou irregularidades na casa do Noia, forçando assim a realização do jogo na Serra.

De acordo com o regulamento do Gauchão, o estádio da decisão deveria ter no mínimo 10 mil lugares para receber a final do campeonato, como o Estádio do Vale não tem essa capacidade, a direção do clube do Vale dos Sinos tentou construir arquibancadas móveis. A FGF, porém, exigiu um laudo do Corpo de Bombeiros liberando as arquibancadas móveis para a final. O que acabou não ocorrendo.

Por meio de nota oficial, a FGF se pronunciou sobre o assunto:

A FEDERAÇÃO GAÚCHA DE FUTEBOL, por intermédio de seu Presidente FRANCISCO NOVELLETTO NETO, no uso de suas atribuições, tendo em vista a não apresentação da documentação a ser expedida pelos órgãos de segurança para liberação do Estádio do Vale, DEFINIR o Estádio Centenário, na cidade de Caxias do Sul como local do jogo final do GAUCHÃO IPIRANGA designado para o dia 07/05/2017 as 16:00hs.