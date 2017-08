Em boa fase, Internacional prepara promoção e espera 40 mil no Beira-Rio diante do Londrina

Em boa fase, Internacional prepara promoção e espera 40 mil torcedores no Beira Rio neste sábad(Foto: Divulgação / Internacional)

Vice-líder da Série B após três vitórias consecutivas, enfim a paz deu seu ar da graça nos corredores do Estádio Beira-Rio. Além das vitórias conquistadas diante do Oeste, Goiás e Guarani, o que mais animou torcida do Inter, dirigentes e jogadores, foram a atuação e postura da equipe adotada em campo, tudo isso, incrementado a uma série de atrações e promoções de ingressos para o jogo deste sábado. A direção colorada espera ter pelo menos 40 mil vozes empurrando o Internacional na luta pela liderança da competição.

Durante a semana a direção colorada vem divulgando em suas redes sociais uma serie de eventos e promoções para lotar a sua casa neste final de semana dos dias dos pais. Neste sábado, dia 12, os sócios que comprarem ingresso para o jogo contra o Londrina, na bilheteria do estádio, pela internet, app ou Portal de Voz do Clube poderão levar seu pai gratuitamente ao jogo.

A TV Inter (Canal oficial do Internacional) terá um estúdio próximo ao mastro da bandeira, ao lado do Gigantinho, para interagir com torcedores e ex-jogadores convidados para o evento como Índio, Pinga e Fabiano Souza. Ao lado da estrutura da TV Inter, o torcedor poderá se divertir com a brincadeira do chute a gol. Já em frente à loja do clube será montado um palco para apresentação da banda Ataque Colorado. Próximo ao portão 3, brinquedos infláveis farão a alegria dos pequenos torcedores.

Dentro do estádio, a direção do clube irá distribuir 20 mil faixas com as inscrições “Papai é o Maior” para os torcedores que estiverem nas arquibancadas Inferior e Superior. E, antes do apito inicial, os jogadores do time entrarão em campo acompanhado de seus pais e filhos.

Dentro de campo, Guto Ferreira deve manter a mesma equipe que atuou diante do Goiás e Guarani, mantendo Sasha e Leandro Damião como titulares na equipe.