Carlos vibra com gol da vitória em Criciúma e crê na força do elenco do Inter: “Grupo é muito forte”

Foto: Divulgação / S.C.Interinacional

Após a vitória do Internacional por 3 a 2 sobre o Criciúma, neste sábado (21), no Heriberto Hülse, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, os jogadores do Inter elogiaram a força do elenco gaúcho. O atacante Carlos que saiu do banco para marcar o terceiro gol avaliou o grupo.

“Estou trabalhando muito forte, sempre à disposição do professor Guto Ferreira. Hoje foi uma prova, com o Camilo entrando muito bem. Não temos titular nem reserva, o nosso grupo é muito forte”, destacou o herói da vitória do Inter.

Carlos ficou quase três meses sem marcar, e com apenas três minutos em campo na tarde deste sábado, encontrou o caminho das redes. O atacante entrou em campo aos 35 minutos do segundo tempo no lugar de William Pottker. Reserva no ataque Colorado, o jogador passou todo o jejum com treinamento forte e poucas oportunidades nos jogos. Emocionado após voltar a marcar, dedicou o gol do alivio à pessoa que mais o apoiou: a esposa

“Fiquei emocionado. Depois de muito tempo, fiz o gol. Dedico à minha esposa. Sempre me botou para cima e falava que ia chegar no jogo e um dia ia fazer. Recebi a bola e vi que estava muito à frente. Não sabia se estava impedido ou não, mas só pensei em chutar e fazer o gol” , contou Carlos na saída de campo.

O meio-campista Camilo que deu a assistência com passe de 40 metros para o gol da vitória agradeceu a oportunidade de mostrar serviço e ressaltou o papel do grupo. O jogador entrou em campo aos 27 minutos do segundo tempo no lugar de D’Alessandro.

“A força do grupo é importante. Ficamos devendo na última partida contra o Boa, era uma oportunidade que eu queria, mas não vou baixar a cabeça. É nessa situação que eu vou lutar pelo meu espaço, entrando no decorrer ou como titular”, falou Camilo.

O Inter chega a 61 pontos e segue na liderança na Série B. No próximo sábado (28), às 17h30, a equipe recebe o Ceará, no Beira-Rio.