Meia argentino D'Alessandro organiza quarta edição do Lance de Craque no Beira-Rio

Foto: Divulgação / Lance de Craque

A quarta edição do Lance de Craque já tem data, hora e local marcado. O evento beneficente organizado pelo meia Colorado Andrés D’Alessandro mais uma vez conta com o apoio dos torcedores de Inter e Grêmio. D’Ale lançou o evento no dia 25 de outubro em um hotel de Porto Alegre. Como de costume o jogo amistoso contará com craques do futebol sul-americano.

O Lance de Craque 2017 acontece no dia 16 de dezembro às 20h no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Embora a casa seja do Internacional, D’Alessandro espera também o apoio dos torcedores Gremistas para marcar essa golaço em prol das crianças.

“Não há como não relacionar meu nome com o Inter, mas quero o torcedor do Grêmio no jogo. Fizemos a torcida mista e deu certo. Quero a camisa do Grêmio no Beira-Rio. Quero a família no Beira-Rio”, comentou D’Alessandro.

As instituições beneficiadas são Lar Santo Antônio dos Excepcionais, Instituição de Educação Infantil Santa Terezinha, Instituto da Criança com Diabetes, Casa do Menino Jesus de Praga, Hospital da Criança Santo Antônio, Centro Social Marista de Porto Alegre e Instituto do Câncer Infantil.

Em três anos de projeto já foram revertidos mais de R$ 1.700,000,00 para instituições de caridade voltadas à crianças da capital gaúcha. Para a quarta edição, D’Alessandro espera um público de 30 mil torcedores no Beira Rio.

“Estamos na quarta edição. Depois dos dados, com o que ajudamos, acredito que possa fazer um pouco mais. Este é o objetivo do próximo ano. Graças ao trabalho aqui e por morar há quase 10 anos em Porto Alegre, continuarei sim com a ajuda de todos. Não é só o D’Alessandro. Tem muita gente que se entrega. O resultado (orgulha). O objetivo, quando é alcançado, você fica com um gosto de fazer mais”, comemorou D’Ale.

INGRESSOS:

O primeiro lote de ingressos a preço promocional já está à venda no site oficial do projeto, nas bilheterias do Gigantinho e na Central de Atendimento ao Sócio Colorado (CAS). Cadeiras Superiores e Inferiores por R$20,00, cada. O segundo lote de ingressos custarão R$ 30,00, cada.

Todas as entradas têm descontos para estudantes, idosos e cadeirantes mediante a apresentação de documento. Cada pessoal poderá adquirir até quatro entradas. Na hora da compra será necessário apresentar o CPF. Menores de quatro anos terão a entrada isenta. Crianças de 5 a 11 anos pagam meia entrada.

CONVIDADOS

Confira os convidados da festa para a edição de 2017:

Goleiros: Danilo Fernandes e Renan;

Laterais: Gabriel, Hernan Diaz, Maicon, Zé Roberto, Alan Ruschel e Darío Rodríguez;

Zagueiros: Victor Cuesta, Mauro Galvão, Bolívar, Sorondo, Adaílton, Ayala, Coloccini, Lúcio, Pedro Geromel e Índio;

Volantes: Dunga, Edenilson, Astrada, Falcão, Guiñazu e Magrão;

Meias: D’Alessandro, Romagnoli, Recoba, Bengoechea, Alex Cabeção, Oscar, Pity Martínez, Tony Pacheco e Ruben Paz;

Atacantes: Chevantón, Nico López, Barríos, Taison, Diego Aguirre, Francescoli, Iarley, sandro Sotilli, Juan Pablo Ángel e Paulo Nunes;

Técnicos: Paulo Autuori e Vanderlei Luxemburgo.