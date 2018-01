Meia-atacante Martín Sarrafiore é anunciado pelo Internacional após acordo com Huracán

Foto: Divulgação Huracán

O Internacional anunciou na noite desta terça-feira (9) a contratação do meia-atacante argentino Martín Sarrafiore. O atleta de 20 anos atua pelo Huracán-ARG, mas não renovou seu contrato com o clube. A equipe gaúcha não perdeu tempo e assinou um pré-contrato com o jogador que deve desembarcar em Porto Alegre na metade do ano para reforçar o clube do Beira Rio sem custos.

A vinda de Martín Sarrafiore para o Internacional chegou a gerar uma polêmica. Isso porque o Huracán não gostou da maneira que o Inter conduziu as negociações. O time argentino chegou a comunicar a Federação Gaúcha de Futebol sobre o caso e tentou encerrar o negócio. O desejo inicial do Inter era que o jogador viesse para Porto Alegre já no início do ano. Pensando em resolver o problema, o Inter enviou representantes para a Argentina. Em reunião com o presidente do Huracán foi definida a vinda do atleta após o término de seu contrato por lá, em 1º de julho.

Martín Sarrafiore despertou o interesse do Internacional após a Copa RS de Futebol Sub-20, disputada no Rio Grande do Sul. Ao comando de Sarrafiore, que marcou quatro gols na competição, o Huracán chegou até as semifinais e só foi eliminado pelo São Paulo, time Campeão. O meia-atacante é diferenciado pelo seu talento e liderança, mesmo com a pouca idade.

Néstor Apuzzo, treinador do Huracán, não gostou da transferência do jogador. O comandante foi quem levou Sarrafiore para o clube, aos 11 anos de idade: "Mentiu a todos. Para mim, falhou como pessoa. O conheço desde os 11 anos, quando estávamos no projeto Barcelona e depois o levei ao Huracán. Não teve vergonha de fazer isso. Estamos muito doloridos", lamentou Apuzzo.