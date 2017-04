Apesar de derrota na última rodada, Fabinho Santos destaca returno: "Feliz pelo que foi feito"

Técnico lembrou importantes passos dados pela equipe ao longo do Campeonato (Divulgação/Joinville EC)

Na noite deste domingo (23), o Joinville perdeu dentro de casa de 1 a 0, contra o Brusque, na última rodada do Campeonato Catarinense. Com o resultado, o JEC, que entrou em campo cumprindo tabela, terminou o returno em terceiro lugar, com 16 pontos, atrás de Criciúma, com 18, e Chapecoense, com 22.

O técnico Fabinho Santos, na coletiva de imprensa, falou sobre a partida, mas também sobre toda a estrada enfrentada nesse Catarinense pela equipe. Após terminar o primeiro turno na penúltima colocação, Fabinho destacou a recuperação do JEC na segunda fase do campeonato.

"Tivemos um início ruim, mas depois nos recuperamos e o grupo se fortaleceu. Apesar da derrota, analisando que foi feito no returno, a gente fica feliz pelo que foi feito, brigando pelo returno até as últimas rodadas, mas a gente sente porque pelo que foi criado e jogado a a gente poderia ter ido mais longe. Mas houve esforço, realmente muito dedicação de cada atleta para para superar o momento ruim no começo, então agradeço a todos", destacou.

Aos olhos do comandante, o JEC, sai do Catarinense com um saldo positivo. "Por tudo que aconteceu no primeiro turno, entramos no returno forte, conseguindo bons resultados, brigando pelo título... Foi muito válido sim, mas claro que o torcedor do Joinville merece muito mais", disse.

Agora o Joinville trabalha focando na estreia da Série C no dia 14 de maio, quando viaja à Erechim para enfrentar o Ypiranga-RS, às 15h, pela primeira rodada do Grupo B.