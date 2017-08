Especial Paulistão-17: Lucca, Clayson e Pottker, o trio ofensivo que é esperança de gols da Ponte

40 anos depois da decisão inesquecível de 1977, Corinthians e Ponte Preta voltarão a disputar um título de Campeonato Paulista. Em duelos de ida e volta, o primeiro capítulo desta história acontece neste domingo (30) no Estádio Moisés Lucarelli.

Buscando um desfecho completamente diferente da final de quatro décadas atrás, a Macaca aposta suas fichas em um setor que tem dado muitas alegrias à massa ponte-pretana: o ataque.

Mesmo sem Roger (negociado com o Botafogo) e Wellington Paulista (emprestado à Chapecoense), destaque da equipe no último Campeonato Brasileiro, a Ponte acertou a chegada pontual de um ala que pode desencantar nas partidas finais, e manteve principalmente duas peças fundamentais de seu setor ofensivo, que pretendem honrar a imagem do trio vice-campeão em 77 formado por Lúcio, Rui Rei e Tuta.

Lucca

O "espião" ponte-pretano que conhece o rival da grande decisão como a palma de sua mão. Artilheiro e principal destaque no início de temporada, a chegada de Lucca no começo deste ano foi repleta de expectativas.

Lucca tem sete gols neste Paulistão

Xodó da torcida corinthiana, o atacante foi negociado por empréstimo para ser "o cara" da Ponte Preta, após momentos oscilatórios em Itaquera. E este objetivo tem sido alcançado aos poucos. Pelas beiradas, Lucca tornou-se instantaneamente titular com dribles desconcertantes e velozes. O jogador também é líder na criação de jogadas da equipe, e o quinto do Paulistão neste quesito. Foram também cinco assistências para gols.

No confronto válido pela primeira fase entre Ponte e Corinthians, foi dele o tento que inaugurou o marcador em cobrança de falta. Para o azar de Lucca, o garoto Léo Santos garantiu a igualdade, ofuscando o brilho do atacante da Macaca.

Domingo, Lucca reencontrará novamente sua ex-equipe no Moisés Lucarelli, e desta vez, o atacante quer ser o ator principal de um episódio com final feliz para os ponte-pretanos.

Em Campinas, Lucca quer balançar novamente as redes do Timão (Foto: PontePress/Fábio Leoni)

Clayson

De "chiliquento" à destaque, a vida de Clayson com o manto ponte-pretano nunca foi fácil. O jogador chegou ao clube no ano retrasado, vindo do campeão paulista daquele ano, o Ituano. Dentre altos e baixos, partidas de alto nível e outras nem tanto, o ala não terminou bem sua última temporada dentro de campo e fora dele.

Em 2016, Clayson balançou as redes em apenas três oportunidades no Brasileirão, e chamou a atenção na penúltima rodada da competição por uma atitude pra lá de negativa. Sem grandes objetivos àquela altura do torneio, a Ponte enfrentou o Botafogo, que lutava por uma vaga na Libertadores da América. Próximo ao final da partida, os cariocas venciam pelo placar mínimo, quando Clayson buscou uma jogada individual pela esquerda e acabou caindo dentro da área. Claramente nada houve no lance, bem posicionado, o árbitro nada assinalou. Mas Clayson, levantou imediatamente do gramado reclamando de maneira ríspida. O resultado? Foi expulso de campo...

Há quem diga que Clayson está cada vez mais próximo de reforçar o "inimigo" Corinthians

Para muitos, sua permanência era quase que insustentável em Campinas, mas o clube bancou a presença de Clayson no elenco. Mas maduro, o jogador aguentou bem as críticas da torcida e evoluiu com a companhia de Lucca e Pottker. Em 17 partidas, o atacante marcou apenas um gol, mas espera desencantar no momento mais importante da competição, como fez na fase anterior, sendo considerado por muitos como o principal nome da equipe na goleada frente ao Palmeiras em Campinas.

Clayson e sua volta por cima em Campinas (Foto: PontePress/Fábio Leoni)

William Pottker

A reviravolta envolvendo o "Bruxo da Macaca" é daquelas que só o futebol pode proporcionar. O artilheiro do Brasileirão de 2016 teve sua ida quase que concretizada ao Corinthians no início do ano, justamente o rival da decisão de logo mais.

Com 14 gols, Pottker dividiu a artilharia do último Brasileirão com Fred e Diego Souza

O único fator que impediu a transferência do atacante foi sua presença em campo pela Ponte na Copa do Brasil, o que impediria o mesmo de atuar por esta competição no Timão. Hoje isto não seria empecilho, já que o alvinegro foi eliminado pelo Internacional na semana passada. O Colorado que será o novo clube de Pottker após a disputa deste Paulistão. São inúmeras coincidências...

Tendo seu futuro definido, William Pottker pode dedicar-se 100% à Ponte, em seus últimos meses dentro do clube. Quando muitos esperavam que o mesmo teria menos entrega dentro de campo, com receio de uma possível lesão, o que se viu foi justamente o contrário. A entrega com o manto da Macaca vêm sendo enorme. Declarando sempre que possível seu amor pelo clube, o atacante foi responsável por praticamente metade dos gols marcados pela Ponte na campanha até à decisão: foram nove gols em 15 partidas disputadas.

Lembrando que o atacante marcou e foi decisivo para a classificação tanto nas quartas de finais, quanto nas semifinais. Agora, restam 180 minutos de Pottker com a camisa ponte-pretana, onde certamente o Bruxo deixará sua vida para cravar seu nome na história do clube.