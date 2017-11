Buscando permanência na elite, Ponte Preta e Vitória medem forças no Moisés Lucarelli

INCIDENCIAS: Partida válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017, a ser disputada no Moisés Lucarelli, em Campinas

Na tarde deste domingo (26), às 17h (horário de Brasília), Ponte Preta e Vitória se encontram no jogo válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017, no Moisés Lucarelli. Após o triunfo do Sport por 2 a 1 sobre o Fluminense, as duas equipes se encontram atualmente na zona de rebaixamento.

Na 18ª colocação e com 39 pontos somados, a Ponte chega para o confronto após derrota para a equipe do Fluminense por 2 a 0 no Maracanã. Apesar da derrota, os torcedores alvinegros de Campinas continuam otimistas, e adquiriram mais de oito mil ingressos de forma antecipada para a "final" contra o Vitória.

O rubro negro, porém, ocupa a 17ª posição, somando 40 pontos. E aposta no retrospecto de visitante indigesto para vencer nos domínios pontepretano, só neste Brasileirão são 7 vitórias conquistadas fora de Salvador, na última rodada, empatou por 1 a 1 diante do Cruzeiro no Barradão.

Para o confronto, a arbitragem será de Ricardo Marques Ribeiro, que pertence ao quadro de árbitros da FIFA. Ele será auxiliado por Danilo Guilherme Dias Camilo (FIFA) e Sidmar dos Santos Meurer (MG).

Sem indicar surpresas na escalação, Eduardo Baptista define equipe para confronto direto

Com treinamentos fechados desde quinta e sem revelar a formação, o treinador Eduardo Baptista sinalizou porém que não pretende realizar grandes alterações. Liberado pelo departamento médico, contará com Rodrigo que volta à zaga e terá Luan Peres como companheiro. Após o baixo rendimento nas últimas partidas, Yago perde a titularidade.

Após cumprir suspensão, o volante Élton retorna ao time titular, no lugar de Naldo, que foi expulso na derrota por 2 a 0 para o Fluminense. A única dúvida do treinador está no meio, entre Wendel e Fernando Bob, com preferência para o primeiro. Na sexta, Renato Cajá, sentiu um desconforto, e foi preservado, masnão preocupa para a partida.

"Nós temos a volta do Elton, a liberação do Bob. São atletas que podem substituir bem. O restante não tem muita modificação. Rodrigo e Marllon voltaram de contusão e são opções também. O Léo (Artur) está escalado. Vocês sabem a equipe. Temos jogador saindo, outros voltando. Não tem muito o que mudar. O importante é manter a organização, manter a estrutura e a estratégia para vencer", analisou Baptista.

Vagner Mancini adota cautela, e não revela equipe titular para enfrentar a Ponte

Final de campeonato, esse é o pensamento abordado pelo treinador Mancini para o jogo que pode definir o destino do Vitória em 2018. O treinador optou por treinos fechados após promover alguns testes na equipe titular, e não confirmou os onze que iniciará a partida diante da equipe da Ponte Preta.

A grande novidade para este confronto é o retorno do volante Willian Farias, que se recupera de uma lesão no joelho desde Jullho, e deve figurar entre as opções do banco de reservas. A última vez que Farias atuou foi na vitória por 2 a 1 diante do Atlético-GO, em Goiânia, quando sofreu uma entrada e se lesionou. Outro que retorna como opção é o meia Cleiton Xavier. O lateral-esquerdo Juninho, ainda está em fase final de recuperação de lesão, e segue como desfalque. Por opção de Mancini, o atacante Kieza não viajou com o grupo.

"O que fiz é uma situação que pode acontecer, mas não quer dizer que seja o time, até porque vocês estavam filmando, e não quero dar o time. Não posso dar armas ao Eduardo, que é um bom treinador. Iniciei no treinamento, mas pode acontecer durante a partida. Tive que fazer alguns ajustes, e estou falando de mudanças de peças para aquele time que pode nos dar mais resultados fora de casa. Nossa campanha fora de casa é muito satisfatória, por isso a equipe que vem jogando tem boas chances de começar", pontuou.