Com contrato até 2017, Grafite assina rescisão e não é mais jogador do Santa Cruz

De acordo com presidente Alírio Moraes, pedido de saída partiu do centroavante (Foto: Ney Gusmão/VAVEL Brasil)

Mais um ciclo chega ao fim. Após um 2016 inconsistente, Grafite não é mais jogador do Santa Cruz! O anúncio foi nesta sexta-feira (9), em publicação através do site oficial do clube. Em comum acordo junto à diretoria, o atacante assinou a rescisão contratual, pois tinha vínculo até o final de 2017. Com isso, o atleta já desfalca a equipe no jogo ante o São Paulo, no próximo domingo (11), pela 38ª e última partida a ser disputada no Campeonato Brasileiro 2016.

O Mais Querido se posicionou por meio do presidente Alírio Moraes, que garantiu ter liberado o centroavante para viajar a Dubai, de onde teria recebido uma proposta. Segundo o mandatário, uma cláusula o liberava para deixar o time em caso de rebaixamento ao fim da Série A, o que aconteceu após a derrota para o Coritiba.

"Tivemos uma reunião ontem com ele. Ele, mantendo a postura sempre correta, ética, cumpridor de seus compromissos, nos comunicou que houve o interesse de outros clubes. Não poderia, ter tido outro, a não ser esse, comportamento", explicou Alírio, que agradeceu a passagem do camisa 23 e destaca a saída por questões financeiras.

Mandatário coral explica saída de Grafite antes do término do contrato (Foto: Antônio Melcop/Santa Cruz)

"Grafite nos ajudou muito, foi fundamental nas conquistas que tivemos. Mas não teríamos condição de manter um atleta desse nível financeiro com o orçamento projetado para o ano que vem. Fica muita gratidão por ele ter aceitado nosso desafio, emprestado a credibilidade que tem ao clube e pela importância dele nas nossas conquistas", completou.

Em 2016, o goleador disputou 56 jogos e marcou 23 gols. Com isso, é um dos vice-artilheiros do Brasileirão com 13 tentos assinalados ao lado de Diego Souza, do Sport. De acordo com informações colhidas pela reportagem, a Ponte Preta foi um dos interessados, mas nada foi confirmado oficialmente pelas partes.

Durante um ano e meio defendendo o Tricolor do Arruda, o jogador conquistou o acesso à elite sendo um dos principais nomes e indo às redes em momentos fundamentais. Esta temporada, foi campeão da Copa do Nordeste, de maneira inédita, e bicampeão do Campeonato Pernambucano.