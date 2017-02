Números provam força defensiva, mas goleiro Júlio César pede empenho coletivo no Santa Cruz

Jaime e Bruno Silva estão formando uma dupla segura (Foto: Rodrigo Baltar / Santa Cruz)

Apesar do baixo desempenho técnico, o começo da temporada do Santa Cruz, tem sido animador, pelo menos se analisarmos os números da defesa. São apenas dois gols tomados na temporada em cinco jogos, que envolveram a Taça Asa Branca, Campeonato Pernambucano e Copa do Nordeste. Para obter esse sucesso, o Santa procurou renovar seu sistema defensivo, contratando dois zagueiros que chegaram para serem titulares (Jaime e Bruno Silva), além do goleiro Júlio César, que veio do rival Náutico.

Um fato que vem ajudando muito é o entrosamento imediato da nova dupla de zaga, que apesar de nunca terem jogados juntos antes, estão usando não só os treinamentos, mas muita comunicação dentro de campo, além de terem uma sequência, já que Jaime só perdeu um jogo por conta de suspensão, fazendo com que a dupla atuasse nos outros quatro jogos.

E o zagueiro tricolor, um dos reforços que mais vem agradando a torcida, elogiou as estatísticas da defesa coral, mas pediu cautela: "Para a média está bom. Foram cinco jogos e dois gols enfrentando times bons como Campinense e Náutico, por exemplo. Acredito que está bom. A gente agora trabalha para melhorar cada vez mais. Acho que estamos agradando.", ressaltou o zagueiro.

Mesmo com números favoráveis, há quem não esteja totalmente satisfeito com o que o time vem apresentando, como o goleiro Júlio César: "A gente está ainda buscando um modelo de jogo, estamos variando o jeito de jogar, mas é um time que está entendendo bem o que o Vinícius quer. Se contar jogo (amistoso) com o Paysandu, a gente não perdeu há cinco jogos. Mas, se olhar pelo outro lado, a gente está devendo um pouquinho e temos que melhorar. O time está começando a encorpar e daqui para a frente as coisas tendem a melhorar", explicou o goleiro.