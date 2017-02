Léo Costa volta aos treinos e surge como opção para o Santa Cruz no clássico

Meia participou do aquecimento com o grupo (Foto: Rodrigo Baltar/Santa Cruz)

Ainda no primeiro tempo da partida do último domingo (12), contra o Uniclinic-CE, pela Copa do Nordeste, o meia Léo Costa deixou o campo reclamando de dores na coxa esquerda. Na manha desta quinta-feira (16), o atleta – que estava realizando tratamento no departamento médico – participou normalmente das atividades com o grupo.

Na terça-feira (14), após realização de um exame de imagem, o clube divulgou que Léo faria um tratamento intensivo, podendo ser liberado ainda durante a semana. O atleta será reavaliado novamente amanhã, quando Vinícius Eutrópio terá a definição se poderá contar ou não com o atleta para o Clássico das Multidões. Caso seja poupado, o substituto direto de Léo é o atacante William Barbio.

Uma ausência praticamente confirmada para a partida é o atacante Facundo Parra, que não treinou pelo segundo dia consecutivo. O jogador ainda não estreou com a camisa do Santa Cruz e segue fazendo trabalhos específicos alegando cansaço muscular.

Santa pretende responder em campo às provocações de rival

O clássico entre Santa Cruz e Sport no próximo sábado (18) que será realizado às 16h30, no Estádio do Arruda, válido pela 4ª rodada do hexagonal do título do Campeonato Pernambucano, vêm sendo marcado pelas provocações de Éverton Felipe. O meia leonino de apenas 19 anos apontou o Sport como favorito a vencer o clássico e não poupou às piadas direcionadas ao rival.

Pelo lado tricolor, o goleiro Júlio César desaprovou a atitude do garoto. "Eu já tenho 32 anos e passei dessa época, isso é coisa que não acrescenta em nada. Eu ouvi algumas declarações do Everton Felipe, ele é um menino ainda, vai ver que isso não leva a muita coisa. Vai ver que o bacana é ter uma postura igual a do Magrão, a do Durval, que são respeitosos com qualquer adversário. Mas faz parte, a gente não tem que ficar com mimimi. Se ele gosta, tem que fazer mesmo, deixa ele fazer. A gente tem que manter o foco no jogo. Zoação a gente deixa para o torcedor e para quem gosta de fazer”, encerrou.

O volante Elicarlos – que enfrentará o Sport pela primeira vez vestindo a camisa do Santa Cruz – também demonstrou desinteresse nas críticas de Éverton e reafirmou que a resposta deverá vir dentro de campo. “Temos que nos preocupar com o nosso trabalho. Deixo ele lá. A gente não tem que se incomodar com o que eles falam. Todo mundo sabe que, qualquer detalhe da maneira de falar pode interpretar muito errado. Se ele achou que devia fazer aquilo, é problema dele. Temos que dar a resposta em campo e fazer um bom jogo para sair com os três pontos”.