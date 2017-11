Candidato de oposição, Albertino dos Anjos lança chapa Muda Santa Cruz

Foto: Divulgação/Muda Santa Cruz

Na noite da última quinta-feira (23), foi lançada a chapa intitulada de “Muda Santa Cruz” para as eleições do clube tricolor, tendo como candidato a presidente Albertino dos Anjos e vice-presidente Joaquim Bezerra, ex- diretor de futebol do clube.

A chapa fez críticas duras à atual gestão do clube, expondo os erros e falhas adquiridas durante o mandato. Com o pensamento de mudar a equipe tricolor, Albertino dos Anjos e os membros de seu grupo de oposição pretendem criar novo plano de sócios e conseguir 60 mil associados logo no início de sua gestão.

Na apresentação, Albertino informou que irá tentar impugnar a chapa da situação. Segundo o candidato, a chapa que terá como candidato Antônio Luiz Neto foi inscrita de forma irregular. “A chapa do candidato foi inscrita sem a presença dele. Foi entregue só um envelope. De acordo com o edital isso não é permitido. Vão falar que queremos ganhar no tapetão, mas queremos que as coisas sejam feitas do jeito certo “, disse o candidato.

Durante o evento do grupo de oposição, Albertino dos Anjos também chamou os membros de sua equipe eleitoral, para apresentar e revelar suas propostas. Essa apresentação não contou com a presença do candidato a vice-presidente, Joaquim Bezerra que não compareceu ao evento.

Em 2018, o Santa Cruz irá disputar o Campeonato Pernambucano, a Copa do Brasil, Copa do Nordeste, além do Campeonato Brasileiro da Série C, sendo este prioridade para Albertino. As eleições presidenciais para o triênio 2018, 2019 e 2020 do Santa Cruz estão marcadas para o dia 5 de Dezembro de 2017, na sede do clube.