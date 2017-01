Com campanha abaixo do esperado, Santos recebe surpreendente Avaí

Google Plus

Avaí: Leo Lopes; Guga, Fabian, Rildo e Vitinho; Menezes (C), Wesley, Lineker e Vinicius; Filipe Renan e Getúlio

A campanha do Santos é um pouco diferente do Avaí nessa edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. As equipes duelam nessa sexta-feira (13), na Arena Barueri, às 17h. O time paulista busca fazer um bom jogo, pois não conseguiu convencer seu torcedor ainda. O leão da Ilha tem o foco de manter a pegada que conseguiu aplicar até agora nesta competição.

O vencedor dessa partida pega o ganhador do confronto entre Juventus-SP e Fluminense, que será disputada no estádio Conde Rodolfo Crespi, na zona leste da cidade de São Paulo. Os dois jogos serão realizados simultaneamente.

Com atuações irregulares, Peixe aposta no fator casa para seguir adiante na Copinha

O alvinegro praiano sofreu um pouco para se classificar na primeira fase. O Santos empatou duas vezes e conseguiu apenas uma vitória por 1 a 0 na primeira rodada. Na segunda fase, o Peixe perdeu diversas oportunidades de gols contra o Flamengo-SP e o triunfo novamente foi magro, com o gol marcado pelo zagueiro Renan Montanha.

O técnico Marcos Soares acredita que o mais importante foi se classificar e reconheceu que o time que tem nas mãos não é o melhor. “O momento é de comemoração, o importante é chegar lá na frente. A gente sabe que não tem o melhor time da história do Santos, estamos cientes disso”, afirmou o treinador após o empate contra a equipe de Osasco.

Os garotos da Vila iniciaram o trabalho para a Copa São Paulo ainda no fim de 2016. Mesmo com muita tradição no campeonato, vencendo recentemente duas edições (2013 e 2014), o treinador disse que não basta apenas o peso da camisa, mas sim a técnica dos jogadores.

“É uma equipe muito nova, a gente se juntou em dezembro. O clima é muito bom, e eles entenderam que a superação tem que ser nítida, a camisa por si só não ganha jogo”, enfatizou Marcos.

O clube paulista terá a vantagem de jogar em casa, já que a Arena Barueri foi o palco de todos os jogos do Santos nesta Copinha. Os jovens jogadores já estão acostumados ao gramado e a torcida do local.

Leão quer manter aproveitamento de 100% no torneio

O time catarinense chega para o jogo com uma campanha muito melhor comparado ao adversário. O Avaí ganhou todos os seus jogos até agora e tem a média de três gols por partida, sofrendo apenas dois. No último jogo, o leão derrotou o Rio Branco-AC pelo placar de 3 a 0.

Caso aconteça do Avaí ser derrotado, ainda haverá esperança de seguir em frente na Copinha. Para formar o chaveamento das oitavas, a Federação Paulista de Futebol, além dos 15 vencedores, precisará de mais um time, que será o eliminado que tiver a melhor campanha acumulada na competição sub-20, da primeira rodada até esta terceira fase.

Atualmente o Avaí é o terceiro melhor time, atrás apenas de Corinthians e Internacional. Se acontecer da equipe catarinense perder, terá que torcer para esses times ganharem, pois assim terá a melhor campanha dos perdedores da terceira fase e avançará para as oitavas.

Na sétima participação na competição, o Leão da Ilha quer vencer para seguir na tentativa de superar as campanhas de 2009 e 2015, quando caiu nas semifinais.