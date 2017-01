Destaque do Santos, Thiago Maia rejeita proposta do Zenit: "Espero conquistar muitos títulos aqui"

Thiago Maia pretende espera conquistar títulos com a camisa do Santos (Foto: Getty Images)

O volante do Santos, Thiago Maia afirmou em entrevista concedida nesta sexta-feira (27), que recusou uma proposta do Zenit, clube da Rússia. Os valores giram ao redor dos 18 milhões de euros, cerca de 66 milhões de reais.

“Teve (proposta) da Rússia, que foi tentadora, mas não quero jogar na neve ainda (risos). Todo jogador tem o sonho de chegar na seleção brasileira, em um grande da Europa. Minha hora vai chegar e vocês vão saber. Tem muita coisa no Santos ainda", afirmou o volante santista.

Thiago garantiu ainda que se espelha em um ídolo do Santos "Quero ser um Clodoaldo, espero vencer muitos títulos aqui", disse em referência ao jogador santista dos anos 60 e 70.

Em outro momento disse que se vier a sair do clube, sairá com a cabeça erguida “Teve propostas tentadoras, por dinheiro eu teria ido embora, mas tenho paixão pelo clube. Quem sabe um dia eu saia fora. Todos têm sonho, eu também, de ir pra Europa. Se eu sair do Santos, saio com a cabeça erguida, dever cumprido”.

Pesou para a decisão do camisa 29 do peixe, a possibilidade de erguer a quarta taça da Libertadores da América para o Santos, torneio que o time não disputava desde o ano de 2012.

Desde que passou para o time principal do Santos, Thiago Maia já recebeu propostas e sondagens de diversos clubes, como Palmeiras, Juventus, Chelsea e PSG. O jogador possui contrato com o Santos até junho de 2019, e sua multa rescisória é de 50 milhões de euros (mais de 160 milhões de reais), o Santos possui 70% dos direitos econômicos do jogador, os outros 30% estão divididos entre empresários.

O Santos conseguiu manter a base de seu elenco vice-campeão brasileiro, e contratou 6 novos atletas, gastando cerca de 24 milhões de reais, visando um bom desempenho na maior competição da América. O Santos está no grupo 2 do torneio, sendo cabeça de chave.