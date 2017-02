Guia VAVEL do Paulistão 2017: Santos

Foto: Santos Futebol Clube/Divulgação

Dez finais, sendo oito seguidas e sete títulos em 11 anos, números impressionantes que, atrelados a manutenção do elenco e reforços pontuais adquiridos na janela de transferência, credenciam o Santos Futebol Clube como um dos favoritos ao título do Campeonato Paulista 2017. O Alvinegro da Vila Belmiro tem no banco de reservas um dos seus maiores trunfos, o time santista é o único dos grandes que manteve o técnico da temporada passada, apesar do assédio de outros clubes, Dorival Jr. Segue no comando do Peixe, que estreia contra o Linense, nesta sexta-feira, às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro.

Além da comissão técnica, os principais jogadores do elenco foram mantidos para a temporada 2017, Ricardo Oliveira, Lucas Lima, Vitor Bueno, Renato e Zeca terão a companhia de reforços importantes. Cléber, zagueiro ex-Corinthians e Hamburgo chega para fazer dupla com David Braz. Leandro Donizete, volante ex-Atlético Mineiro foi contratado a pedido de Dorival e integrará o meio com Renato. O maior investimento foi no ataque com as chegadas de Kayke (ex-Flamengo e Yokohama Marinos), Bruno Henrique (ex-Goiás e Wolfsburg), e a volta de Thiago Ribeiro, que estava emprestado.

Retrospecto a favor

Em busca do seu 23º título paulista, o Peixe tem o melhor retrospecto nos últimos anos e vem dominando o futebol paulista. Em 11 anos foram dez finais (sendo oito seguidas), além de sete títulos, sendo um tricampeonato (2010, 2011, 2012). No Paulistão 2016, o Santos sagrou-se campeão após bater o Audax na final (1x1, 1x0). Além da melhor campanha, o Peixe teve o melhor ataque marcando 34 gols e apenas uma derrota em todo o torneio. Na contagem geral, o Peixe busca ultrapassar o rival Palmeiras, hoje ambos têm 22 conquistas. Apesar do favoritismo santista, vale ressaltar que o Alvinegro disputará a Libertadores paralelamente.

Maestro de volta

Apesar da grande movimentação santista no mercado de transferências, a diretoria alcançou seu objetivo ao manter a base do time vice campeão brasileiro de 2016. Dentre as principais estrelas, o meia Lucas Lima é o destaque do time alvinegro. Eleito o melhor jogador do último campeonato, o meia busca voltar às boas atuações após um segundo semestre apagado.