Rodrigão se destaca na estreia do Paulistão e Dorival prefere cautela: "É inicio de trabalho"

Rodrigão foi o destaque no duelo contra o Linense (Foto: Ivan Storti/SantosFC)

Após estrear com goleada no Paulistão, nesta sexta-feira (4), sobre o Linense, o Santos começou o ano muito bem, já garantindo na Vila Belmiro vários gols logo no primeiro jogo do Campeonato, deixando os torcedores alvinegros muito satisfeitos.

Um dos destaques da partida que ocorreu em casa, foi o atacante Rodrigão, que levantou a torcida em menos de 15 minutos, abrindo o placar para o Peixe e, em menos de quatro minutos balançando às redes novamente. Logo no início da segunda etapa vieram os outros quatro gols da equipe santista, e o Linense fez mais um gol, deixando o placar em 6 a 2.

O técnico Dorival Júnior apesar de satisfeito não quer entusiasmos, prefere manter a calma e procurar melhorar os erros que tiveram na partida mesmo sabendo da ótima estreia que fizeram no Campeonato.

"É início de trabalho, sentimos algumas dificuldades. Precisaremos arrumar algumas coisas. Criação foi boa, até acima do que imaginávamos em um começo, ainda mais sabendo que o adversário trabalhava há mais tempo. Imaginava problemas físicos e não foi isso que aconteceu. Fizemos 35 minutos intensos, participação em um todo, principalmente na retomada de bola. Perda e reação rápida, participando com meio e ataque, laterais, durante quase todo o tempo. Nossas principais jogadas foram criadas com movimentações. Ainda é muito cedo e temos que melhorar muitas coisas, foi apenas uma boa partida", analisou o técnico.

"Tenho satisfação, é natural. E não vou cortar isso do torcedor de maneira nenhuma. Mas somos profissionais e precisamos ter consciência, mostrar os pés no chão. Não é nada além de um bom resultado. Estou satisfeito, mas amanhã iniciamos o trabalho, repetição, cobrando mais, enaltecendo menos, mostrando mais erros do que acertos. Não precisamos exceder qualquer comemoração. É fato natural. Derrota tem peso grande. Vitórias parecem obrigação. A gente se acostuma", finalizou.

Outro jogador que também se destacou pelo gol na partida vindo das categorias de base, foi Arthur Gomes de 18 anos, camisa 23 do Peixe: "É só agradecer a Deus. Jogar de frente para essa torcida é a primeira vez como profissional, então estou muito feliz. Sem palavras para esse momento", disse o jogador.

"Meu futebol é assim: alegria. Dedico o gol à minha mãe e meus irmãos. Eu sou feliz aqui, esqueço tudo. O elenco me deixa bastante tranquilo, eu entro aqui e me divirto. Isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Agora é dar alegria ao torcedor santista e encarar cada oportunidade como se fosse a última. É um sonho que está sendo realizado", completou.

O Santos entrará em campo novamente no próximo domingo (12), às 11h, contra a equipe do Red Bull, no Pacaembu, pela 2ª rodada do Paulistão.