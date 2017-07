Fenerbahçe faz proposta, mas Lucas Lima promete cumprir contrato com o Peixe

Foto: Ivan Storti/SantosFC

Nesta quinta-feira (20), o meia Lucas Lima teve seu Twitter dominado por turcos. Um representante da equipe turca virá ao Brasil fazer uma proposta pelo meia. O clube vem observando o jogador há um tempo e fizeram até contatos com agente Edson Khodor e o presidente do Santos Modesto Roma Júnior.

Após um post engraçado sobre o atacante Bruno Henrique, Lucas Lima viu sua rede social ser "invadida" por turcos pedindo seu acerto com o clube turco. Apesar do Ferner não ter demonstrado se a proposta será apenas para o jogador ou para o Santos, visto que o meia tem apenas seis meses de contrato com a equipe paulista, podendo já assinar pré-contrato com outro clube. O Santos não receberia nada com a saída.

Com todas esses interesses, o jogador recebeu uma proposta de renovação pelo peixe, onde prevê um aumento substancial no salário e contrato até o final de 2020. A proposta foi feita há umas três semanas, porém ainda não pronunciou a respeito. O meia mostra preferência por transferências em clubes da Europa, mas também não deseja fechar as portas da Vila.