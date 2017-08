Após mais um empate, Levir liga sinal de alerta: "Precisamos melhorar"

Comandante santista demonstrou insatisfação com marca negativa (Foto:Rodrigo Gazzanel/ Futura Press)

O Santos enfrentou o Coritiba em partida válida pelo Campeonato Brasileiro, e ficou, mais uma vez, no 0 a 0. A chuva e o gramado encharcado do Couto Pereira interferiram na partida, porém, a apatia dos jogadores santistas também contribuiu para outro resultado sem gols.

Levir Culpi se mostrou preocupado com a falta de gols. O treinador admitiu que para a qualidade presente no ataque, é necessário melhorar. Nos últimos três jogos pelo Brasileirão, o Peixe não balançou a rede em nenhuma oportunidade.

"A gente não faz gols há três jogos. É muito pouco para a qualidade do nosso ataque. Faltou encaixar o último passe. Se você levar em consideração o ataque que temos, precisamos melhorar", avaliou o comandante. O último gol do Santos foi pela Copa Libertadores, na vitória contra o Atlético-PR por 1 a 0.

Sobre a partida, Levir criticou o baixo nível técnico apresentado em campo, a pouca produtividade no ataque e a não conclusão de jogadas. Ele ainda brincou que o ponto alto do jogo foi a queda levada pelo massagista Zé Augusto, quando entrou em campo para realizar um atendimento.

"A chuva atrapalhou os dois times. Para o Santos, faltou uma contundência maior, melhorar o penúltimo passe. Não conseguimos concluir, mesmo com muitas chegadas no ataque. A melhor jogada foi a do nosso massagisita. Ele entrou, deu uma voadora, perdeu todos os utensílios que ele levava... Acho que foi o melhor lance do jogo", ironizou o técnico santista.

Após mais um empate, o Santos perdeu outra oportunidade de se aproximar dos adversários a sua frente, Corinthians e Grêmio, que também tropeçaram na rodada. A equipe alvinegra permanece na 3ª posição, com 37 pontos.