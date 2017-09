Jogo Santos x Barcelona AO VIVO online na Copa Libertadores (0-0)

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, da jogo entre Santos x Barcelona de Guayaquil ao vivo na Vila Belmiro, valendo pela Libertadores 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 21h45, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

Sem surpresas, o time deve ser repetido em relação ao primeiro jogo, portanto com: Banguera; Velasco, Aimar, Arreaga e Caicedo; Gabriel Marques, Vera e Díaz; Marcos Caicedo, Esterilla e Jonatan Álvez.

Os dois desfalques dos Canários, como são conhecidos os jogadores do time equatoriano são o lateral-esquerdo Mario Pineida e o atacante Ariel Nahuélpan, que inclusive teve passagens pelo futebol brasileiro. O primeiro se recupera de um mal-estar e foi retirado da delegação, enquanto o segundo está com uma lesão em um dos dedos do pé. No lugar de Pineida, Caicedo continuará como titular. Já Ariel é reserva e por isso não preocupa.

Para a partida contra o Santos, o Barcelona de Guayaquil chega a São Paulo para a partida do ano na sua temporada. Precisando marcar pelo menos um gol para sair classificado, o time precisa repetir a atuação de três dos quatro jogos que fez fora de casa na Libertadores, quando conseguiu marcar e inclusive sair com duas vitórias na bagagem.

Se todas as expectativas forem confirmadas, o Santos irá a campo com: Vanderlei; Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Zeca; Alison, Vecchio e Jean Mota; Copete. Bruno Henrique e Ricardo Oliveira.

No lugar de Renato, Culpi já decidiu que a vaga ficará com Vecchio. O argentino, que chegou com status de grande jogador, mas que perdeu espaço após desentendimento com o ex-técnico Dorival Junior, tendo sido por consequência afastado do time e quase culminando na sua saída do time santista, agora vive uma nova fase na equipe, se tornando peça importante.

Para o lugar de Lucas, o substituto será o jovem Jean Mota, de 23 anos. O jogador que chegou em 2016 ao Santos após se destacar no Fortaleza, tem sido peça importante para o técnico Levir Culpi, principalmente entrando no decorrer do jogo, por ser um jogador mais vertical e que chega muito bem a frente, explorando sua velocidade.

O primeiro inclusive, deve ficar fora por até um mês, após ser reavaliado no último fim de semana e diagnosticado com uma lesão muscular de grau 2 na coxa direita. Já o experiente volante também está fora da partida por conta de edemas na coxa e tornozelo direito.

Não há como negar que Lucas Lima e Renato são alguns dos pilares do Santos em toda a temporada. Por isso, fica difícil imaginar a equipe sem os dois na equipe titular.

Quem vencer, enfrentará Botafogo ou Grêmio. O peruano Víctor Carrillo ficará a cargo da arbitragem.

A partida acontece nessa quarta (20), às 21h45, na Vila Belmiro. Na primeira partida entre as duas equipes, grande atuação de Vanderlei e empate por 1 a 1, o que dá ao time santista a vantagem de empatar sem gols para conseguir a classificação.

Valendo uma vaga nas semi-finais da Copa Libertadores da América, o Santos enfrenta o Barcelona de Guayaquil, pela partida de volta das quartas.