Na volta de Elano como técnico, Santos segue briga pelo título contra Atlético-MG

Pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, Santos e Atlético-MG se enfrentarão neste sábado (4), na Vila Belmiro, às 17h. A partida marcará o retorno de Elano como técnico interino da equipe santista após a demissão de Levir Culpi e o reencontro do meia com o ex-companheiro de Santos e Manchester City, Robinho.

No último confronto entre as duas equipes no primeiro turno, o Peixe conquistou uma vitória por 1 a 0, no Independência. A expectativa dos mineiros é dar o troco, enquanto a dos santistas é ganhar para se manter na sombra do líder Corinthians.

O trio de arbitragem será comandado por Wilton Pereira Sampaio, auxiliado por Bruno Raphael Alves e Leone Carvalho Rocha, todos do estado de Goiás.

Elano e tática secreta contra amigo Robinho

Elano assumiu com força total o Alvinegro Praiano, fez a equipe voltar a treinar na última segunda-feira, o que não ocorreria se Levir ainda estivesse na equipe, já que ele havia dado folga aos jogadores. Com o técnico anterior, não existia muitos treinos, era rotineiro ter muitos rachões, algo que chegou a ser questionado por jogadores e torcedores.

O interino e ídolo da torcida alvinegra, mudou o modo de preparação dos jogadores e adotou um discurso motivacional para essa reta final de brasileirão, pedindo apoio total da torcida na partida em meio a essa “crise” que a equipe vem enfrentando.

Em entrevista coletiva, Elano afirmou que sabe como parar Robinho, mas mantém segredo. “Não contarei para vocês. Tenho que fazer algo para meu time ser efetivo, inteligente, e vencer em conjunto o Atlético-MG. Confio muito no Santos”, disse.

A provável escalação que o Peixe virá a campo conta com Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Caju; Alison, Renato e Lucas Lima; Arthur Gomes, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira.

Galo atrás de recorde

O técnico Oswaldo de Oliveira, priorizou no último treino jogadas de bola parada a fim de surpreende o time santista. Na décima colocação da tabela, o Galo precisa da vitória para se aproximar da zona de classificação para a Libertadores e manter sua invencibilidade fora de seus domínios. Caso consiga o feito, se tornará o melhor visitante da competição e de quebra atingirá sua maior pontuação fora de casa na história dos pontos corridos do Brasileirão.

Os destaque da equipe para o confronto é o retorno de Luan, as ausências de Marlone e de Clayton, e claro, o terceiro encontro de Robinho com a equipe que o revelou. O goleiro Victor comentou a respeito de Robinho em entrevista.

“Tem sempre um sentimento. Ainda mais quando se tem uma história como o Robinho tem no Santos, eu tive no Grêmio e no Paulista. Fica no sentimento de gratidão. O momento é de defender as cores do Atlético-MG. Respeitando a camisa que ele vestiu, mas pensando na vitória do Atlético-MG”, afirmou.

A provável escalação do Galo conta com: Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Gabriel e Fábio Santos; Adilson e Elias; Cazares, Robinho e Otero; Fred.