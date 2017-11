Elano conta com retorno de Jean Mota e Matheus Jesus para confronto contra Vasco

Elano em treino nesta terça-feira (Foto: Ivan Storti/Santos FC)

O técnico Elano relacionou 23 atletas para o confronto do Santos contra o Vasco, que será disputado na quarta-feira (8), às 21h45 (de Brasília), na Vila Belmiro. O Peixe deve repetir o time titular da vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-MG, no último sábado (04). A equipe não utiliza a mesma formação duas vezes seguidas desde junho, quando usou os mesmos 11 inicial contra Palmeiras e Ponte Preta.

Elano poderá contar com o meia Jean Mota e o volante Matheus Jesus que estão de volta após cumprirem suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo na vitória por 3 a 1 sobre o Galo. Copete também está de volta, o atacante desfalcou o Santos na última partida por conta de uma conjuntivite, mas já está recuperado e voltou a treinar normalmente.

No treinamento desta terça (07), o técnico do Santos esboçou a equipe com Caju, Alison e Arthur Gomes seguindo no time titular, mesmo com os retornos do Jean Mota, Matheus Jesus e Copete.

Provável Santos para o confronto contra o Vasco: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Caju; Alison, Renato e Lucas Lima; Bruno Henrique, Arthur Gomes e Ricardo Oliveira.

Desfalques do Peixe: Daniel Guedes (suspenso), Zeca (litígio com o Santos), Gustavo Henrique (cirurgia no joelho), Léo Cittadini (cirurgia no ombro), Vitor Bueno (ruptura de ligamentos do joelho) e Nilmar (licença médica).

Veja abaixo a lista com os 23 relacionados pelo técnico Elano Blumer para a partida entre Santos e Vasco:

Goleiros - Vanderlei e Vladimir

Zagueiros - David Braz, Fabián Noguera, Lucas Veríssimo e Luiz Felipe

Laterais - Caju e Victor Ferraz

Meio-campistas - Alison, Emiliano Vecchio, Jean Mota, Lucas Lima, Matheus Jesus, Renato, Serginho e Yuri

Atacantes -Arthur Gomes, Bruno Henrique, Jonathan Copete, Kayke, Ricardo Oliveira, Rodrygo e Vladimir Hernández