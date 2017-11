Atacantes Rodrygo e Yuri Alberto entram na lista de mais jovens a estrear pelo Santos

Elano promoveu garotos da base para o profissional (Foto: Ivan Storti/Santos FC)

No ano de 2017, dois novos meninos da base surgiram no profissional do Santos: Rodrygo e Yuri Alberto. Os jovens de 16 anos, foram subidos para o profissional por Elano, e já tiveram suas estreias. Rodrygo, é o novo jogador mais novo a estrear com a camisa do Peixe. Já Yuri Alberto, é o quinto mais jovem.

O jovem Rodrygo, teve sua estreia no dia 4 de novembro de 2017, Santos x Atlético-MG, na Vila Belmiro. O atacante entrou aos 45 minutos e sequer encostou na bola, mas garante que o peso da estreia saiu.

"Passou um filme na minha cabeça. Lembrei de tudo que passei desde quando cheguei aqui, aos dez anos. Toda trajetória até esse momento tão esperado. Minhas pernas deram uma bambeada quando o professor me chamou, mas faz parte. Graças a Deus deu tudo certo, o time conquistou mais uma vitória. O peso da estreia já saiu, agora é daqui para frente" disse o jovem atacante.

Rodrygo estreou contra o Atlético-MG (Foto: Ivan Storti / Santos FC)

Yuri Alberto teve sua estreia no dia 16 de novembro, na derrota para o Bahia por 3 a 1. O jovem entrou aos 29 minutos do segundo tempo, no lugar do veterano Renato.

A promessa do Santos falou sobre a estreia, e de como é ser o quinto jogador mais jovem a estrear com a camisa do Santos"É dificil dizer em palavras o que significa esse momento para mim e para minha família. É uma batalha longa de todos nós e um sonho que passa a ser realidade. É uma honra ser o quinto jogador mais jovem a estrear pelo Santos, assim como uma responsabilidade muito grande." disse Yuri Alberto.

Veja a lista abaixo dos mais jovens a estrear pelo Santos

Nome Idade Data Partida 1º Coutinho 14 anos, 11 meses e 6 dias 17/5/1958 Santos 7 x 1 Sírio Libanês 2º Pelé 15 anos, 10 meses e 15 dias 7/9/1956 Corinthians de Santo André1x7Santos 3º Gabigol 16 anos, 4 meses e 17 dias 16/1/2013 Santos 4 x 0 Barueri 4º Edu 16 anos, 6 meses e 25 dias 3/3/1966 Portuguesa 1 x 2 Santos 5º Yuri Alberto 16 anos, 7 meses e 29 dias 16/11/2017 Bahia 1 x 3 Santos 6º Victor Andrade 16 anos, 8 meses e 6 dias 6/6/2012 Santos 1 x 1 Fluminense 7º Clodoaldo 16 anos, 8 meses e 7 dias 5/6/1966 Olímpico-SC 0 x 2 Santos 8º Sérgio Manoel 16 anos, 8 meses e 27 dias 29/11/1989 Santos 2 x 1 Náutico 9º Rodrygo 16 anos, 9 meses e 16 dias 4/11/2017 Santos 3 x 1 Atlético-MG

As jovens promessas estarão mais uma vez no banco de reservas do Santos contra o Flamengo, no próximo domingo, às 19h (de Brasília), na Ilha do Urubu, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro