Segundo jornal turco, Jean Mota é alvo do Fenerbahçe

(Foto: Ivan Storti/Santos FC)

De acordo com o jornal "Foto Maç", da Turquia, o meia Jean Mota é interesse de contratação do Fenerbahçe. A equipe turca pretende contar com o jogador do Peixe em janeiro, quando a janela de transferências europeia é aberta.

A equipe de Istambul trata Jean Mota como "meio-campista mais significativo do Santos na Liga Brasileira", o atleta atuou poucas vezes na sua posição de origem em 2017. Jean foi utilizado mais vezes improvisado na lateral-esquerda.

Jean Mota estampou a capa de jornal turco (no lado direito, no meio da página, em amarelo) (Foto: Reprodução)

O meia tem contrato com o Santos até junho de 2022, mas não descarta deixar o Alvinegro desde que seja um negócio "bom para ele e para o Santos".

Jean Mota tem 24 anos, o meia foi revelado pela Portuguesa, e tem passagem pelo Fortaleza. O meia pode se tornar companheiro de equipe do volante Souza, do meia Giuliano e do atacante Fernandão no Fenerbahçe.

Nesta temporada, Jean participou de 44 jogos e marcou um gol e ele deu cinco assistências. No Brasileirão, o meia jogou em 30 ocasiões.