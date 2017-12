Santos negocia com Jair Ventura para assumir o comando do Peixe

Foto: Buda Mendes/Getty Images

O Santos definiu o treinador Jair Ventura como o plano A para o comando do Peixe. Alguns nomes foram avaliados, mas o do atual treinador do Botafogo foi escolhido como alvo. A negociação já foi aberta. O treinador está disposto a saber o projeto do Alvinegro, deixando a diretoria santista animada.

O vínculo de Jair com o Botafogo tem duração até dezembro de 2018. O contrato não tem valor fixo para multa rescisória. Mas tem um acordo, caso uma das partes decida romper unilateralmente o vínculo, terá de pagar 50% da quantia referente aos salários previsto até o fim. Atualmente, é algo por cerca de R$ 860 mil.

Gustavo Vieira ainda não foi anunciado oficialmente pelo Santos, mas foi quem fez a consulta com o treinador. O executivo está apalavrado para ser o novo diretor de futebol do Peixe.

O Santos se animou com o valor baixo da rescisão de Jair Ventura. A equipe carioca ainda não foi procurada. O presidente eleito no Botafogo, Nelson Mufarrej, demonstrou interesse de renovar com Jair até 2020. O treinador está na Grana Comary para um curso para treinadores da CBF.

Após ter grandes percar no elenco como Roger, Victor Luis e Bruno Silva, e sabendo que não tem dinheiro para se reforçar, Jair Ventura não deve ficar no Botafogo para a próxima temporada. Em caso de acerto, o auxiliar Emílio Faro e o preparador físico Edinilson Sena vão acompanhar Jair.