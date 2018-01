Com 100% de aproveitamento, Santos vence Novorizontino e avança para a próxima fase

Foto: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC

O Santos venceu o Novorizontino por 3 a 1, nesta segunda-feira (8), em Novo Horizonte, no estádio Jorge Ismael de Biasi. A partida válida pela terceira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior deu ao Santos a liderança do grupo 4 e o avanço para a fase seguinte por conta de três vitórias consecutivas.

Com gols de Walison Madalena, Giovane e Wagner Leonardo pela equipe alvinegra e de Gil pela equipe AuriNegra, o Peixe terminou a primeira fase com um saldo de oito gols, tendo levado apenas um gol até então. O Novorizontino acabou na segunda posição do Grupo 04.

Santos sai na frente, sofre empate relâmpago mas desempata a partida ainda no primeiro tempo

Mesmo com pouco perigo até meados do primeiro tempo, o time santista foi o primeiro a sair na frente no placar. Aos 18 minutos, Walison marcou. Mas a alegria alvinegra não durou muito, já que apenas um minuto após o gol, Gil empatou a partida para o time de Novo Horizonte. O desempate veio aos 26 minutos do primeiro tempo, quando, de cabeça, Giovane marcou o segundo gol santista da partida.

Após falta forte no meio-campo aos 34 minutos, Vitor Mendes recebeu o segundo amarelo e foi expulso, deixando o time da baixada santista em desvantagem e fazendo com que o time aurinegro assumisse o controle do jogo até o final da primeira etapa e meados da segunda.

Wagner Leonardo garante a vitória do Peixe

No segundo tempo, o Novorizontino, com direito a duas bolas na trave, continuou pressionando o Santos, mas não converteu. Aos 37 minutos do segundo tempo, foi a vez do time mandante ter um jogador de seu time expulso. Após falta na lateral do campo, Guilherme Dias recebeu o segundo amarelo, deixando os dois times com dez jogadores.

Dois minutos após a expulsão, o time santista aumentou a vantagem no placar marcando um gol com Wagner Leonardo e ficando ainda mais próximo da liderança do grupo 4.

Nos minutos finais do tempo normal, após choque entre Bruno Moreira e Mateus, uma confusão generalizada fez com que as comissões técnicas dos dois times invadissem o campo tentando apartar a briga e pedissem cartões vermelhos para os envolvidos, mas o arbitro deu apenas cartões amarelos para ambos e seguiu a partida, que teve mais algumas investidas do time mandante, mas terminou com a vitória do visitante por 3 a 1.

Antes de vencer o Novorizontino, o clube paulista passou pelo América-RN e pelo Aliança, vencendo ambos por 3 a 0. No grupo 4, o Santos passou para a próxima fase na primeira colocação, com nove pontos e o Novorizontino garantiu a segunda colocação, com seis pontos ganhos.