Em busca do título, Santos encara o Mirassol pela segunda fase da Copinha

Após a primeira colocação do Grupo 4 pela primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2018, o Santos enfrenta o Mirassol pela segunda fase da competição nesta quinta-feira (11), às 21 horas, em Novo Horizonte. O adversário do Alvinegro Praiano, segundo colocado do Grupo 3, vem de grande atuação, irretocável goleada de 4x0 sobre o América-PE, e muita confiança para o confronto.

Apesar de campanhas muito distintas na fase de grupos da Copinha, os times enfrentarão o primeiro desafio eliminatório da competição. Os Meninos da Vila buscarão manter vivo o sonho do tetracampeonato no Estádio Jorge Ismael de Biasi, onde atuaram em toda a primeira fase.

Favorito, o Peixe busca vencer seu quarto jogo seguido e manter-se vivo na competição

As boas atuações, a liderança isolada na chave e o 100% de aproveitamento na fase de grupos da Copinha trouxe grandes expectativas para a jovem equipe da baixada. O elenco santista venceu o América-RN e o Aliança AFC-CE por 3 a 0 e o Grêmio Novo Horizontino por 3 a 1.

O técnico Aarão Alves, após ultimo treino antes da partida, pediu ao time para manter a mesma atitude dos últimos jogos na decisão contra o tradicional clube paulista. “Observamos o Mirassol e sabemos o valor de sua equipe. É um time que joga mais na base da força e promete nos dar muito trabalho. Mas somos o Santos FC e vamos em busca da classificação. Pedi aos garotos que continuem com essa entrega em campo, sem baixar a guarda. Não será fácil, teremos uma partida “pegada”, mas estamos confiantes”, disse o treinador.

Foto: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC

Para o embate, o Santos tem o desfalque do zagueiro Vitor Mendes, expulso na última rodada e cumpre suspensão automática. No entanto, o time conta com grande reforço: a volta do volante Guilherme Nunes que cumpriu suspensão.

Com classificação na raça, Mirassol espera repetir triunfo para avançar de fase

O Mirassol conseguiu se classificar para a segunda fase após combinação de resultados e grande atuação na última rodada da fase de grupos. O time do interior paulista, estreou com derrota por 3 a 0 para o Figueirense, empatou em 0 a 0 com o José Bonifácio e garantiu a vaga ao golear o América-PE por 4 a 0 na última rodada. O 'milagre' do time do técnico Ivan Baitello chegou aos quatro pontos assim como o seu último algoz, mas com a goleada saltou na frente pelo saldo de gols - um contra três negativos do América-PE.

Foto: Marcos Antonio de Freitas/Divulgação/Mirassol

O treinador da equipe entende a dificuldade da partida, porém mostra-se confiante para a decisão. "Temos que ter muita atenção e jogarmos com inteligência para fazermos uma ótima exibição. Os nossos atletas sabem da importância deste jogo e esperamos contar com o apoio do nosso torcedor em Novo Horizonte", disse o comandante.