Santos divulga lista de jogadores inscritos para Campeonato Paulista

Foto: Ivan Storti/Santos FC

O Santos divulgou nesta segunda-feira (15) a numeração dos atletas que jogaram o Campeonato Paulista. O Alvinegro deixou a camisa 10 sem dono, o possível dono deve ser Gabriel Barbosa, que o sonho do Peixe é o retorno do atacante.

Gabigol já pediu para vestir a camisa 10 caso retorne ao Peixe. O presidente José Carlos Peres falou que já tem acordo com o atleta mas resta definir um acordo com a Inter de Milão.

A lista que o Santos divulgou, contém 29 atletas. Em fase de recuperação após lesão, Gustavo Henrique e Vitor Bueno serão os camisas 6 e 7.

As ausências de jogadores que chamaram atenção na lista, indica que não devem estar nos planos de Jair Ventura. Confira os nomes: Fabián Noguera, zagueiro que está na mira do Estudiantes; Vladimir Hernández, meia-atacante que quer voltar à Colômbia; Leandro Donizete, volante; Serginho, meia; Rafael Longuine, meia; Orinho, lateral-esquerdo; Yuri e Yan, ambos volantes.

A novidade ficou com Bruno Henrique, que herdou a camisa 11 e deixou a 27 com Eduardo Sasha. O outro reforço do Alvinegro, Romário, usará a 3.

Veja a lista de inscritos:

Goleiros: Vanderlei (1), Vladimir (12) e João Paulo (34);

Laterais: Victor Ferraz (04), Daniel Guedes (38), Romário (03) e Caju (22);

Zagueiros: David Braz (14), Lucas Veríssimo (28), Luiz Felipe (02 e Cleber Reis (31);

Meio-campo: Alison (05), Vecchio (20), Jean Mota (39), Leo Cittadini (19), Matheus Jesus (44) e Renato (08);

Atacantes: Rodrigão (13), Bruno Henrique (11), Copete (36) e Sasha (27).

Lista B (Atletas nascidos até 1997 e que tenham 16 anos completos. Pode mudar durante a competição)

Lateral: Emerson (37);

Zagueiro: Robson Bambu (35) e Matheus Guedes (42);

Meio-campo: Lucas Lourenço (21) e Victor Yan (26);

Atacantes: Arthur Gomes (23), Yuri Alberto (29) e Rodrygo (43).