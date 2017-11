Com Cafu, Fifa divulga responsáveis para definir grupos na Copa da Rússia (Foto: Reuters)

O caminho das 32 seleções classificadas para a Copa do Mundo estará na mão de oito ex-craques. A Fifa divulgou nesta terça-feira (21) a lista de assistentes para o sorteio dos grupos do Mundial, que será realizado no dia 1º de dezembro, em Moscou.

O Capitão do penta, em 2002, Cafu será o representante do Brasil. Além do ex-craque da Seleção Brasileira, estarão presentes outros campeões mundiais, são eles: Maradona (Argentina, 1986), Puyol (Espanha, 2010), Fabio Cannavaro (Itália, 2006), Laurent Blanc (França, 1998) e Gordon Banks (Inglaterra, 1966). Alemanha será representada por Klose, maior artilheiro da história das Copas. O sorteio será apresentado por Gary Lineker, ex-jogador da seleção inglesa, que terá o auxílio da jornalista russa Maria Komandnaya.

"O sorteio final é um momento no qual todo o planeta participa com entusiasmo e expectativa, então me deixa feliz fazer parte disso de novo. Eu tive sorte o suficiente para vir à Rússia muitas vezes ao longo do ciclo desta Copa do Mundo, e estou certo de que o país irá entregar outro evento fantástico em Moscou", disse Cafu.

Os cabeças de chave serão a anfitriã Rússia, a atual campeã Alemanha, além de Brasil, Portugal, Argentina, Bélgica, Polônia e França. No pote 2 estarão Espanha, Peru, Suíça, Inglaterra, Colômbia, México, Uruguai e Croácia. No terceiro, ficarão Dinamarca, Islândia, Costa Rica, Suécia, Tunísia, Egito, Senegal e Irã. O último pote terá Sérvia, Nigéria, Austrália, Japão, Marrocos, Panamá, Coreia do Sul e Arábia Saudita.