Vice-presidente eleito, Gustavo Dubeux planeja 2017 no Sport: "Corresponder no patrimônio"

Dubeux, entretanto, deixa em aberto negociação com o futuro executivo de futebol rubro-negro (Foto: Divulgação/Sport)

A eleição presidencial do Sport teve quebra de recorde do número de eleitores, com pouco mais de 4000 sócios de votando. Com quase 1000 votos de diferença, Arnaldo Barros foi eleito após bater Wanderson Lacerda, em um pleito que durou boa parte dessa sexta-feira (16), na Sede Social do clube.

Vice-presidente na chapa "Avança Sport", Gustavo Dubeux falou em exclusividade à VAVEL Brasil depois da comemoração. Feliz com mais uma oportunidade de gerir o Leão, Gustavo agradeceu aos sócios por se fazerem presentes à votação e se diz focado em honrar as cores no biênio 2017-2018, esperando alavancar ainda mais o patrimônio.

"É uma responsabilidade muito grande. Gostaria de agradecer a todos os sócios, mesmo os que votaram na chapa da oposição, pois mostra a força do Sport e quanto o clube está vivo. A responsabilidade da gestão só aumenta, mas vamos corresponder no aumento do serviço de sócios e no patrimônio", declarou o dirigente, que foi o mandatário em 2011 e 2012.

Com 2509 votos, Arnaldo foi eleito por 62% dos sócios (Foto: Williams Aguiar/Sport)

"Fico feliz por termos quebrado esse recorde, porém alguns torcedores enfrentaram trânsito e outros problemas, sem poder comparecer. Eu, inclusive, passei por esse engarrafamento, contudo o número presente mostra o quanto a torcida está interessada no futuro do Sport, fazendo a nossa responsabilidade de gerir ser ainda maior", completou.

Desconversando sobre a composição do futebol em 2017, Dubeux foi lacônico e não revelou nenhum nome. Um dos cargos mais esperados para definir pelos leoninos é o de Executivo de Futebol, uma vez que André Zanotta deixou o time em acordo bilateral e não agradou os torcedores para suprir a saída de Nei Pandolfo ao fim de 2015.

"Isso ainda vai ser discutido entre a nova cúpula. Evidentemente que a torcida quer o quanto antes e sabemos da importância, pois já estamos correndo contra o tempo. Esperamos que, em breve, estejamos fazendo o anúncio, já que estamos dando início ainda esse ano ao planejamento para 2017", encerrou.