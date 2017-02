Após 2016 inativo, Sport apresenta oficialmente time de futebol feminino para 2017

Rubro-negras serão comandadas por Jonas Urias, eleito o melhor do Paulistão 2016 (Foto: Williams Aguiar/Sport)

Seguindo caminho inverso do arquirrival Santa Cruz, que fechou o seu departamento de futebol feminino, o Sport deu pontapé inicial para a categoria. Com calendário cheio na atual temporada, as Leoas foram apresentadas oficialmente na tarde desta segunda-feira (6), já visando a disputa dos Campeonatos Pernambucano e Brasileiro, com o time reformulado.

Enquanto em 2016 a equipe esteve inativa, em 2017 a situação vai ser outra. A cerimônia de apresentação foi realizada no auditório do clube, na Ilha do Retiro, e contou com a presença da comissão técnica, atletas e o presidente Arnaldo Barros. Arnaldo destacou a necessidade para o retorno da modalidade, exaltando a estrutura montada.

"Antes mesmo do pleito eleitoral de 2016, já havia compromisso com o retorno do futebol feminino. Estamos fazendo um esforço grande para restaurar a modalidade, porém conseguimos fazer tudo certo. O Sport entra para ser protagonista, pois nós já estamos com comissão técnica de primeira linha", declarou o mandatário.

Apresentação oficial do elenco leonino na modalidade foi no auditório da sede (Foto: Divulgação/Sport)

Uma boa novidade para as comandadas de Jonas Urias, considerado o melhor técnico do Paulistão ano passado, é a participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partir do segundo semestre, o certame que é habitualmente realizado em janeiro entre os homens, as meninas do rubro-negro da Praça da Bandeira terão a chance para demonstrar seu futebol.

Jonas, com apenas 27 anos, é bacharel em esportes pela USP e chega a Pernambuco visando ganhar mais experiência no cenário. Para isso, as jogadoras contratadas para reforçar o plantel leonino passaram pelas seleções de base com rodagem pelo país. No Centro Olímpico, o novo treinador das pernambucanas revelou cerca de 25 profissionais, com a maioria indo para o grupo principal da Seleção Brasileira.

O Estadual da modalidade vai ser disputado a partir do dia 8 de março, data marcada por ser o Dia Internacional da Mulher. O Sport está junto a Vitória, Central e Flamengo de Arcoverde no Grupo A e vai estrear no Carneirão ante o Tricolor das Tabocas. A FPF-PE instituiu, para os jogos de abertura do torneio, o Troféu Garra da Mulher Pernambucana.