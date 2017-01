Grupos do Brasileiro Feminino Série A1 são definidos

(Foto: CBF)

O Campeonato Brasileiro Feminino Série A1 ainda não tem data para começar, mas já conhece os grupos que batalham pela taça em 2017. Na manhã desta segunda-feira (23), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteou, com o diretor de competições, Manoel Flores, as duas chaves dessa disputa.

Serão 16 equipes divididas em dois grupos e brigando pelo título em 126 jogos no total. Disputando a primeira fase com turno e returno, os clubes lutam pelas quatro primeiras colocações de cada grupo para avanças às quartas de final, semifinal e, finalmente, a grande decisão do Brasileirão. Todas as partidas terão jogos de ida e volta.

A competição começará em março e vai até o fim do ano. Como já havia anunciado ainda em 2016, a CBF fez diversas mudanças para incentivar a modalidade brasileira. Além de apoio financeiro maior, clubes do futebol masculino foram convidados a participar da primeira divisão e o torneio terá mais visibilidade e transmissões de televisão.

Confira os grupos da Série A1

GRUPO 1

Audax (SP)

Vitória (PE)

São Francisco (BA)

Iranduba (AM)

Kindermann (SC)

Corinthians (SP)

Grêmio (RS)

Sport (PE)

GRUPO 2

Flamengo (RJ)

São José (SP)

Foz Cataratas (PR)

Ferroviária (SP)

Rio Preto (SP)

Santos (SP)

Ponte Preta (SP)

Vitória (BA)