Rithely marca golaço e Sport elimina CSA da Copa do Brasil com goleada fora de casa

INCIDENCIAS: Partida válida pela primeira fase da Copa do Brasil 2017, disputada no Rei Pelé, em Maceió, Alagoas

A oportunidade de avançar era única, pois a mudança no regulamento agora prevê apenas um jogo na primeira fase da Copa do Brasil 2017. Diante da torcida no Rei Pelé, em Maceió, o CSA recebeu o Sport nesta quarta-feira (8) e acabou sucumbindo, ao ser batido por 4 a 1. Os gols foram assinalados por Rithely, Everton Felipe, Rogério e Thallyson; Alex Henrique descontou.

Com a classificação, os pernambucanos agora vão enfrentar o Sete de Dourados-MS, que eliminou o Ríver-PI, no Douradão. Os times voltam a campo, na 3ª rodada do Nordestão, nesse sábado (11). Os alagoanos vão receber o Itabaiana-SE, novamente em casa, às 17h (de Brasília), já os pernambucanos duelam contra o Ríver, na Ilha do Retiro, às 19h15 (de Brasília).

Sport abre vantagem com golaço, mas toma empate em polêmica

Mesmo jogando com a vantagem do empate, o Sport tentou equilibrar as ações ofensivas do CSA, mostrando que estava bem disposto. Ainda assim, o Azulão pecou frequentemente na troca de passes e, com isso, o Leão foi quem tirou proveito dos erros e abriu o placar. Após bola na pequena área, Douglas Marques cortou mal e Everton Heleno não teve espaço para afastar. A sobra ficou com Rithely que, mesmo chutando de esquerda, marcou um verdadeiro golaço ao acertar o ângulo.

Buscando demonstrar que teria forças ante sua torcida, os mandantes foram para cima, porém seguiram falhando na criatividade e cedendo espaços para possíveis contra-ataques. Em um desses contra-golpes, o rubro-negro quase ampliou o marcador. Mansur cruzou da esquerda e Leandro Pereira falhou na cabeçada. A bola ficou com Everton Felipe, que soltou uma bomba e Jeferson tirou com o joelho.

Primeiro tempo foi equilibrado no Rei Pelé com um gol para cada lado (Foto: Williams Aguiar/Sport)

Ainda assim, em um lance confuso, os alagoanos conseguiram deixar o resultado igualado. Everton Heleno cobrou uma falta com perfeição e Magrão fez brilhante intervenção. No rebote, contudo toda a discussão dentro de campo. Alex Henrique, em posição irregular, mandou para o fundo do barbante, com a arbitragem validando o tento e causando a reclamação leonina, sem conseguir sucesso.

Nos minutos finais, mesmo com o empate garantindo a vaga, a equipe pernambucana seguiu em cima tentando voltar à dianteira. Focado, o visitante teve a oportunidade com o atacante Leandro Pereira em um chute na intermediária, mas o goleiro adversário fez a defesa em dois tempos, evitando que o segundo gol saia.

Sport se impõe e fecha placar com goleada

Para a etapa final, Oliveira Canindé optou por dar mais consistência ao setor ofensivo, ao promover a entrada de Giancarlo no espaço de Alex Henrique. Ainda assim, foi o Sport quem conseguiu ir às redes e levou a torcida à loucura. Everton Felipe fez boa jogada individual pelo lado direito e chutou cruzado. A bola, porém, desviou em Douglas Marques e morreu no fundo do barbante.

Ainda que o duelo tivesse equilibrado, as equipes procuraram ter foco, pois não podiam dar descuidos caso quisessem seguir com o interesse projetado no início. Everton virou garçom e serviu com qualidade para Rogério, que saiu de cara para a barra com marcação por perto. Nem o adversário o intimidou, já que só teve o trabalho de limpar bem para a perna direita e marcar o terceiro tento.

Rubro-negros exploram erros do Azulão e sacramentam vaga com goleada (Foto: Williams Aguiar/Sport)

Com o resultado se consolidando, os times começaram a modificar as peças e dando novo ritmo à partida. Superior, o Leão continuou indo à zona ofensiva e, com isso, chegaram ao quarto gol. Lenis, que acabara de entrar, mandou para Diego Souza finalizar, contudo esbarrando no camisa 1 azulino. No rebote, porém, Thallyson empurrou para dentro da meta e fechou o caixão.

Valorizando a ampla vantagem, os visitantes souberam segurar bem o placar e até tiveram a chance de marcar pela quinta vez. Lenis recebeu de Ronaldo e, de frente para o arqueiro do clube do Mutange, tentou o encobrir, mas não teve sucesso. Na sobra, com apenas um zagueiro na sua frente, perdeu uma oportunidade incrível, fazendo com que os 4 a 1 terminassem no marcador.