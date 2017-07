Magrão volta após lesão muscular e reforça Sport em jogo decisivo contra Arsenal-ARG

Arqueiro do Leão ainda vai, porém, realizar testes para saber se enfrenta argentinos (Foto: Williams Aguiar/Sport)

Maior ídolo do Sport nos últimos dez anos, não por títulos, mas devido a defesas em jogos importantes, o goleiro Magrão está à disposição. O arqueiro, que sofreu lesão muscular na vitória ante a Chapecoense, se recuperou após ser desfalque nas últimas três partidas e viajou com o grupo para enfrentar o Arsenal-ARG.

Contra a equipe de Sarandí, o camisa 1 do Leão tem presença incerta e terá que realizar testes momentos antes para começar jogando. Ainda assim, treinou normalmente na reapresentação na manhã desta terça-feira (25) e se diz pronto para voltar à titularidade, com Agenor tendo a chance de ser mantido entre os 11.

"Eu já estou pronto para voltar e o trabalho foi bom. A dor que eu sinto acredito que seja natural, até pelo tempo que passei sem treinar e pela lesão que tive. Mas não é nada, por outro lado, que possa atrapalhar o meu rendimento para os próximos jogos com a camisa do Leão nesta temporada", declarou o arqueiro.

Parado há um mês e meio por lesão muscular, Anselmo voltou a treinar (Foto: Carlos Gregório/Vasco.com.br)

Os jogadores que atuaram durante os 90 minutos na derrota diante do Palmeiras, no domingo (23), fizeram treino regenerativo. A atividade na Ilha do Retiro começou com trabalhos físicos na área de aquecimento dos vestiários e na academia, fechando com corrida leve no gramado. O restante, contudo, ficou em trabalho sob o comando do preparador Diogo Linhares.

Antes de embarcar a Buenos Aires, a delegação rubro-negra ficará em São Paulo até o fim da tarde da quarta-feira (26). Na capital paulista, os leoninos realizarão treinamento no CT Joaquim Grava, do Corinthians, com a tendência de Luxemburgo esboçar a provável escalação visando os argentinos.

Revezando com Henríquez, Durval pode perder espaço, sendo assim a única dúvida além de Magrão. Com isso, o técnico dos pernambucanos deve iniciar com: Magrão (Agenor); Samuel Xavier, Henríquez (Durval), Ronaldo Alves e Mena; Rithely, Patrick, Everton Felipe, Diego Souza e Rogério; André.