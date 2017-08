Jogo Sport x Fluminense AO VIVO hoje no Brasileirão 2017

Boa noite, torcedor! Acompanhe agora o tempo real da partida entre Sport x Fluminense ao vivo, válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017. A bola rola às 19h30 (de Brasília), no estádio da Ilha do Retiro. Fiquem ligados com a VAVEL Brasil!

FIQUE DE OLHO: O Fluminense terá o retorno de Wellington Silva após algum tempo lesionado. Por pouco o jogador não acabou sendo transferido para o Bordeaux, da França, mas foi reprovado nos exames médicos e o time francês desistiu de investir.

FIQUE DE OLHO: O meia Diego Souza reencontra o Fluminense mais uma vez. No último encontro na Ilha do Retiro, marcou o gol da vitória do Sport.

Já o Sport vive boa fase sob o comando de Luxemburgo. O técnico tirou a equipe da zona do rebaixamento e conseguiu alcançar o G-6.

O Fluminense vive um momento delicado dentro e fora de campo. No Brasileirão, o Tricolor está apenas dois pontos da zona do rebaixamento, mas tem uma partida a menos, já que o jogo contra a Ponte Preta foi adiado para o dia 9 de agosto. O motivo do adiamento foi a morte do filho mais novo do técnico Abel Braga. Esse é o fator delicado que pode afetar o Flu fora de campo.

Por outro lado, o Fluminense começa a se preparar para jogar sem Richarlison, que foi vendido ao Watford, da Inglaterra, por 12,5 milhões de euros. O atacante era um dos destaques da equipe, sendo o vice-artilheiro da temporada com 15 gols e o líder em assistências com 8 passes para gols.

Já o Fluminense terá o retorno de Wellington Silva, que por pouco não foi negociado com o Bordeaux, da França, porém a negociação não avançou pois o atacante foi reprovado nos exames médicos.

O Sport terá o retorno de Samuel Xavier, Rithely, Diego Souza e André para o jogo contra o Fluminense. A equipe titular vai ter mudanças de peso em relação a equipe que entrou em campo e venceu o Bahia no fim de semana.

O Sport não perde para o Fluminense na Ilha do Retiro desde 2009. Desde então foram quatro jogos, duas vitórias e dois empates.

No último confronto entre as equipes, o Fluminense venceu por 3 a 1, no estádio Giulite Coutinho, no segundo turno do Brasileirão de 2016. Porém, no último jogo realizado na Ilha do Retiro, deu Sport por 2 a 1.

Na história do Campeonato Brasileiro, Sport e Fluminense já se enfrentaram 36 vezes e o Tricolor leva vantagem no duelo. Foram 15 triunfos contra apenas 10 do Leão, além de 11 empates. O Flu também marcou mais gols (50 contra 35).