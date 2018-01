Jogo Sport x Afogados da Ingazeira ao vivo online no Campeonato Pernambucano 2018

Boa noite para todos ligados aqui na VAVEL Brasil! Hoje temos a abertura da 2ª rodada do Campeonato Pernambucano 2018, a ser disputada entre Sport x Afogados da Ingazeira ao vivo, na Ilha do Retiro em Recife, neste sábado (19). Fique conosco e acompanhe o lance a lance da partida

"Fiquei de fora da estreia, mas trabalhei forte na pré-temporada para este momento. Conversei com Danilo e Pedro Manta e, ao que tudo indica, eu volto ao time. Quero jogar e a motivação está a melhor possível. Sabemos que poderíamos sair com a vitória ante o Central, mas estamos motivados para chegar na Ilha do Retiro e surpreender o Sport", declarou o arqueiro

A outra alteração no time titular, porém, ainda não está definida. Atacante Charles, expulso contra o Central, fica fora do confronto com o Leão e não tem substituto definido. Willian e Lenilson disputam o espaço que está em aberto na equipe sertaneja

O goleiro Evandrízio, campeão da Série A-2 com o Pesqueira, ficou fora da estreia por cumprir suspensão e retorna à titularidade no lugar de Danilo, que iniciou o último confronto

Tentando esquecer o empate em casa na estreia e buscando fazer história no primeiro jogo disputado na Ilha do Retiro, o Afogados vai a campo com duas alterações já certas entre os 11

Mesmo com a regularização do lateral-esquerdo Capa e do meia-atacante Gabriel, Nelsinho não deve promover mudanças no Leão. Jogadores serão opção entre os reservas, podendo entrar no decorrer da partida

Ele se junta aos volantes Anselmo e Rithely, que também foram vetados e não poderão atuar. Enquanto Anselmo fica fora por conta de uma virose e sequer treinou nessa sexta-feira (19), Rithely até entrou em campo, porém sentiu um desconforto no tornozelo e o departamento médico optou por poupá-lo

Se antes a única ausência era a mesma desde a partida diante do Atlético Tucumán-ARG, que abriu a temporada, agora serão mais duas. O lateral-direito Raul Prata, com entorse no pé direito, ainda não tem prazo para retorno aos gramados

Buscando conquistar sua primeira vitória no Pernambucano, o Sport tem três baixas para medir forças com o Afogados da Ingazeira, que também ficou no empate - contra o Central - na estreia