Milton Mendes enaltece mudanças depois de bater o Vitória ''Entrada dos jogadores fez a diferença''

Foto: Carlos Gregório Jr/Vasco da Gama

Garotos da base fizeram a diferença e o Vasco da Gama derrotou a equipe do Vitória, no Barradão, por 4 a 1 na quarta-feira (12). Placar bastante festejado pelo técnico da equipe, Milton Mendes, que elogiou a entrega da equipe que começou a partida e dos jogadores que entraram.

''O que fez a diferença hoje foi a entrada dos jogadores, além dos 11 que estavam em campo. A dedicação e a entrega foi muito grande. Quando o treinador faz uma substituição ele idealiza uma coisa, porém nem sempre isso acontece e hoje aconteceu exatamente o que a gente imaginava'', declara Milton.

Foi a primeira vitória da equipe cruzmaltina, jogando longe de São Januário, até então eram quatro derrotas e um empate. "Foi um passo importante ter ganhado fora de casa, agora é ter tranquilidade e pés no chão pois a caminhada é grande e árdua'', comentou o técnico.

Devido a vários desfalques, o Gigante da Colina foi a campo com vários meninos da base e Milton exaltou a atuação dos garotos, em especial a de Paulinho, que fez o seu jogo de estréia dentro da categoria profissional.''É a estréia de um garoto de 16, fica pra história, um momento importante pra ele e para nós. O trabalho dos profissionais dentro da base está sendo muito bem feito e temos que valorizar'', pontuou

Ainda sobrou tempo para o comandante vascaíno comentar sobre a provável venda do meio campista Douglas, que foi um dos desfalques do time na partida. ''Esse assunto está entregue a nossa presidência e eu não entro nesse mérito, temos que valorizar os jogadores que tiveram em campo. Nós temos outros jogadores, é por isso que temos um plantel'', finalizou.

O próximo jogo do Almirante será no Domingo (16), às 16 h, contra a equipe do Santos, no Estádio Nilton Santos, jogo que será válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.