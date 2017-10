Zé Ricardo lamenta empate, mas destaca boa fase do Vasco: "Conquistamos dez de 12 pontos"

Foto: Paulo Fernandes/Vasco

Vasco da Gama e Coritiba duelaram e ficaram apenas no empate, na tarde deste sábado (21) no Maracanã. O resultado, ruim para os cariocas, que sonhavam com a quarta vitória seguida na competição, serve de alerta para um problema que vem sendo recorrente na equipe vascaína. Muitas vezes bem em campo, o Vasco abre o marcador, mas não consegue definir de uma vez o jogo, permitindo que o adversário tenha oportunidades de crescer e, consequentemente, se aproximar do empate.

O roteiro narrando a partida deste sábado segue exatamente este aspecto. Um time bem postado ofensivamente e quase que invulnerável na defesa, mas que por vezes não aproveita as chances e vê o adversário igualar o marcador na segunda etapa. E de semelhante, o empate contra a Chapecoense, na 26ª rodada, também por 1 a 1, e em condições semelhantes.

Zé Ricardo, treinador da equipe, alerta para as falhas ofensivas, onde o volume de jogo da equipe não condiz com as poucas chances claras de gol, e ainda mira no próximo adversário da equipe, o Flamengo, no próximo fim de semana.

“Sem dúvidas, são partidas com roteiros parecidos, onde saímos na frente e houve o empate. Contra o Atlético-GO, vencemos com um gol contra. Futebol não é matemática. Estas coisas acontecem e temos de saber lidar. Estamos cobrando sobre a produção ofensiva. Tivemos chances, temos tido. Contra o Coritiba nem tanto. Agora é descansar desta sequência e pensar no Flamengo”, analisou o comandante.

Por outro lado, o treinador também fez questão de enfatizar a boa fase da equipe vascaína. São seis partidas sem derrota, sendo três vitórias e três empates. O último tropeço cruzmaltino aconteceu há mais de um mês, diante do Corinthians, líder do campeonato, e com um gol irregular, marcado com a mão, pelo atacante Jô. Para Zé, a torcida está feliz.

“Eles (torcida) têm que estar orgulhosos. Estamos em uma sequência sem perder. Somamos 10 pontos em 12, se fizessem essa proposta antes, assinavam na hora. O Coritiba é difícil, tá lutando na parte de baixo. Fomos no nosso limite. O que aconteceu a nosso favor no nosso gol, acabou acontecendo no deles também”, finalizou comentando sobre os desvios providenciais nos gols das equipes.

Com o ponto somado, o Vasco chega a 43, se mantendo no oitavo lugar. Agora, a equipe de São Januário torce contra a dupla Flamengo e Botafogo, que vão logo a frente, para se manter firme na luta por vaga no G-7. O Flamengo, inclusive, é o próximo adversário do Vasco na competição. Em caso de derrota rubro-negra para o São Paulo, nesta rodada, e triunfo vascaíno no clássico, o Gigante da Colina ultrapassa seu rival no número de vitórias na competição, o que lhe garantiria vantagem na tabela.