Em conversa com diretoria, atacante Luís Fabiano garante permanência no Vasco

Foto: Paulo Fernandes/Vasco.com.br

O atacante Luís Fabiano definiu seu futuro no Vasco da Gama e vai permanecer na equipe carioca durante a temporada 2018. O centroavante de 37 anos vai cumprir seu contrato com os vascaínos até o fim. O jogador ficou boa parte do ano no departamento médico. Lesões, cirurgia e consequências no pós-operatório deixaram em xeque seu futuro, com a possibilidade de deixar o Vasco, até mesmo abandonar a carreira no futebol. Entretanto, a possibilidade mais pacífica para ambos foi tomada.

Foram apenas 20 partidas disputadas nesse ano, pouco menos de um terço das vezes que os cruz-maltinos entraram em campo em 2017. Pesou favoravelmente pela permanência o bom convívio com todos em São Januário. Com uma boa relação entre o atacante e companheiros de elenco, funcionários, comissão técnica e diretoria, Luís Fabiano garantiu a permanência até a próxima temporada, desta vez, com um futuro melhor.

O jogador é considerado importante para o técnico Zé Ricardo. Em entrevista concedida ao canal SporTV no começo da semana, o comandante vascaíno destacou a importância do centroavante para as competições a serem disputadas no próximo ano e espera que o protagonismo das outras equipes seja repetido no Rio de Janeiro.

“Enquanto esteve em condição mostrou todo seu potencial, por muito tempo ficou como artilheiro da equipe, apesar de tanto tempo fora. Tomara que ele possa se recuperar. Acho que vai fazer bem esse tempo que ele ficou parado para que realmente se potencialize. A gente acredita que na pré-temporada ele esteja 100%. É um atleta que tem 37 para 38 anos, protagonista por todos os clubes que passou, então, não tem porque acreditar que vai ser diferente aqui no clube. A gente conta com ele, tomara que se recupere e esteja bem de cabeça para começar uma pré-temporada que vai fazer tão bem para ele como para a gente. A torcida do Vasco pode esperar um Fabuloso ajudando demais”, disse Zé Ricardo.

Renovações na base

Quem também teve a permanência garantida foram dois destaques oriundos das categorias de base. Artilheiro em todas as divisões inferiores, o atacante Caio Monteiro estendeu seu vínculo até 2021. Foram 23 jogos disputados pelo atleta de 20 anos, com quatro gols marcados em sua estada entre os profissionais. Após assinar a extensão contratual, Caio Monteiro destacou o objetivo de proporcionar alegrias ao torcedor.

“Acabei de renovar meu contrato com o Vasco e estou muito feliz com esse momento. Espero retribuir essa confiança que o clube está me dando com boas atuações na próxima temporada. Vou seguir me dedicando e dando o meu máximo dentro de campo. Meu objetivo é fazer história com essa camisa e dar muitas alegrias para a torcida vascaína”, disse.

(Foto: Carlos Gregório Jr./Vasco.com.br)

Convocado pela Seleção Brasileira Sub-20, o volante Bruno Cosendey garantiu a permanência no Vasco da Gama por mais três anos, até o fim da temporada 2020. No futebol profissional, foi utilizado apenas em uma partida, mas o jogador é visto como promissor dentro de São Januário. Com isso, Cosendey expressou agradecimentos ao Departamento de Futebol da equipe pela prorrogação contratual.

“Estou muito feliz com o dia de hoje. Já são dez anos vestindo a camisa do Vasco e agora estou podendo estender o vínculo por mais três anos. É uma felicidade tremenda não só minha, mas de toda a minha família. Gostaria de agradecer ao clube pela confiança. A expectativa é a melhor possível, até pelo fato de ter a chance de disputar a Libertadores, uma competição que não jogamos faz um tempo. Vou buscar uma boa pré-temporada para fazer um grande ano”, afirmou.

(Foto: Carlos Gregório Jr./Vasco.com.br)

Na temporada 2018, o Vasco tem várias competições a disputar: Campeonato Carioca, Taça Libertadores da América, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, com a possibilidade de disputar ainda mais competições a depender do desempenho na competição internacional.